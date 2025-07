Intervento di difesa idraulica: Tetto Ghigo a Roccavione sarà finalmente al sicuro

Il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo è intervenuto per spiegare il prossimo intervento che metterà in sicurezza la zona di Tetto Ghigo, più volte soggetta ad episodi di esondazioni del Vermenagna.

"La sicurezza del nostro territorio è sempre stata una priorità per l’amministrazione comunale di Roccavione. Per questo, annuncio con soddisfazione l’avvio di un intervento risolutivo che garantirà la messa in sicurezza definitiva della frazione di Tetto Ghigo.



Si tratta di un’area che, per conformazione naturale e presenza di infrastrutture, in passato è stata soggetta a episodi di esondazione e ha continuato a presentare elementi di rischio idraulico. In caso di piena, il torrente Vermenagna avrebbe potuto riversare le proprie acque verso la frazione, con conseguenze potenzialmente molto gravi per abitazioni e residenti.



Il progetto, ormai definito e finanziato, prevede la realizzazione, nel prossimo autunno, di una solida difesa idraulica lungo la sponda destra del Vermenagna, accompagnata da opere accessorie fondamentali: la disostruzione dello sbocco del Vallone Soprano, la sistemazione delle aree con accumuli di detriti e la protezione dei punti più sensibili del territorio.



Grazie a queste opere, ogni via di esondazione verso Tetto Ghigo sarà completamente bloccata. I modelli idraulici che hanno guidato la progettazione dimostrano con chiarezza l’efficacia dell’intervento: anche in caso di eventi meteorologici estremi, l’abitato sarà protetto e non subirà danni.



Questo è un risultato concreto, ottenuto grazie alla collaborazione tra Comune, tecnici specializzati e enti sovracomunali. È anche la dimostrazione di quanto sia importante lavorare in prevenzione, anziché intervenire solo dopo l’emergenza.



Vogliamo un territorio sicuro, curato e pronto ad affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico. E con questo intervento facciamo un passo decisivo in questa direzione.