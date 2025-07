Savigliano: affidati i servizi di pulizia e lavanderia per la struttura di accoglienza dei lavoratori stagionali

Il Comune di Savigliano ha affidato con procedura diretta alla ditta “Servizi & Trasporti D.D. Srl” di Manta il servizio di pulizia e lavanderia dei container adibiti a dormitorio per i lavoratori stagionali impegnati nella raccolta della frutta per la stagione 2025. L’intervento rientra nel progetto “Common Ground”, finalizzato a garantire un’accoglienza dignitosa agli aspiranti braccianti agricoli senza fissa dimora, contrastando condizioni di degrado e favorendo inclusione sociale.

La struttura, composta da container prefabbricati e servizi igienici, è stata individuata in un’area verde tra Via Mutuo Soccorso e Via S.N.O.S., scelta per la sua posizione strategica e facilità di allestimento. Il servizio affidato comprende la pulizia dei container prima dell’apertura e alla chiusura della stagione, oltre al lavaggio di materassi, coperte, guanciali, lenzuola e altri tessili necessari al corretto funzionamento del dormitorio.

L’importo complessivo dell’affidamento è di 4.209 euro IVA inclusa, con dettagli di spesa che prevedono 750 euro per la pulizia iniziale, 1.500 euro per quella finale e una stima di 1.200 euro per il servizio di lavanderia, da consuntivare in base alle effettive prestazioni. La ditta incaricata ha dimostrato di possedere tutti i requisiti tecnici, economici e normativi richiesti, inclusa la regolarità contributiva e l’assenza di conflitti di interesse.