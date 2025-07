Savigliano si prepara alla “Piccola Fiera d’Estate”: vietata la vendita di alcolici da asporto

Sabato 12 luglio Savigliano ospiterà la tradizionale “Piccola Fiera d’Estate”, evento che animerà le vie e le piazze del centro cittadino, tra cui Piazza del Popolo, Via Alfieri, Piazza Santarosa, Piazza Battisti, Via Tapparelli, Via Sant’Andrea, Via Torino e Corso Roma.

La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con Ascom e altre realtà locali, offre un ricco programma di esposizioni, spettacoli, animazione e la tradizionale “Notte Bianca” con musica e intrattenimento fino a tarda notte.

Per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, il Sindaco ha emanato un’ordinanza che vieta, dalle 9:00 di sabato fino alle 2:00 di domenica, l’introduzione di numerosi oggetti potenzialmente pericolosi nell’area della manifestazione, tra cui valigie di grande capacità, caschi, bombolette spray, armi, bevande alcoliche in contenitori non consentiti, bastoni per selfie, droni, biciclette e altri strumenti che potrebbero compromettere l’ordine pubblico.

Inoltre, è stato disposto il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, consentendo solo la somministrazione nei dehors e nelle aree di pertinenza dei locali in contenitori biodegradabili. Vietata anche la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o lattine chiuse, con l’obbligo di consumo nei locali per quelle acquistate presso distributori automatici.

Le violazioni delle disposizioni comporteranno sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per il divieto di oggetti e da 500 a 5.000 euro per le restrizioni sulla vendita di alcolici.