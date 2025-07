Sui sentieri d’òc: tre appuntamenti con le camminate per famiglie con bambini tra fine luglio e inizio agosto

Domenica 20 luglio a Venasca, venerdì 25 luglio a Bellino e venerdì 1° agosto a Melle sono in programma tre appuntamenti della rassegna Sui sentieri d’òc, le camminate animate da attività musicali, culturali e naturalistiche per famiglie con bambini nella fascia di età dai 3 ai 12 anni, organizzata dall’Unione Montana Valle Varaita e curata da La Fabbrica dei Suoni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente su www.vallidelmonviso.it/suisentieridoc o su www.lafabbricadeisuoni.it .

Domenica 20 luglio la camminata si svolge al mattino sull’Anello di Pluf di Venasca, con ritrovo alle ore 10 nei pressi dell’ala di piazza Caduti: il sentiero è lungo circa 5 chilometri e il dislivello positivo è di 150 metri. Le attività guidate terminano alle ore 12 presso la Casetta di Pluf, a circa metà percorso; il rientro in paese è da effettuare in autonomia seguendo le indicazioni sul sentiero. Chi desidera pranzare al sacco nel bosco può considerare di portare alcuni plaid. Al pomeriggio è possibile visitare La Fabbrica dei Suoni previa prenotazione, con ingresso a pagamento.

Venerdì 25 luglio il ritrovo è previsto alle ore 14.30 sul piazzale della borgata Chiesa di Bellino, davanti alla trattoria del Pelvo: la passeggiata sale nel vicino parco giochi, attraversa la borgata Fontanile e segue il corso del torrente Varaita fino al ponte, con successivo ritorno al punto di partenza. Ad eccezione della salita al parco giochi, breve ma dal dislivello di una trentina di metri, la camminata è quasi completamente in piano. Le attività terminano con il rientro per le ore 16.30.

Venerdì 1° agosto il ritrovo è previsto alle ore 14.30 nei pressi dell’ala comunale di Melle: la passeggiata si sviluppa su un circuito ad anello con dislivello positivo di poco superiore ai 50 metri. Lungo la breve camminata si sale per arrivare al belvedere che sovrasta l’abitato di Melle: qui, dove sorgeva un tempo un castello, ci si potrà sedere sulla grande panchina azzurra che fa parte del circuito del Big Bench Project. Si prosegue poi nel bosco per raggiungere un’antica mulattiera e scendere vicino al torrente dove si trova un antico mulino per la produzione di farina, da cui si imbocca la via del ritorno. Le attività terminano con il rientro per le ore 16.30.

Camminando lungo il sentiero, i partecipanti saranno invitati a rispondere alla domanda “da dove proviene questo suono?”, individuando le diverse melodie che si sprigionano dagli strumenti musicali che si riferiscono alla cultura popolare occitana, come ghironda, cornamusa, violino, fisarmonica e diversi tipi di flauto. Non mancheranno poi le storie di folletti, gnomi, silfidi e ninfe e del loro incontro con un sarvanòt delle montagne, un folletto occitano e della saggezza che è capace di esprimere e condividere con tutti un vecchio albero del bosco.

Gli appuntamenti di Sui sentieri d’òc si svolgono su diversi sentieri e in varie località della valle Varaita per scoprire, divertendosi, la lingua e la cultura musicale occitana: patrimoni culturali che anche i più piccoli possono apprezzare e scoprire, se indirizzati in modo costruttivo. Dedicata in particolare nell’edizione di quest’anno a strumenti e musiche, la rassegna si compone di dodici appuntamenti da maggio a ottobre sulle tracce dei protagonisti della storia occitana “C’è posto nel bosco”, ideata in modo originale per l’Anello di Pluf di Venasca e alla quale sono stati aggiunti ulteriori contenuti rispetto allo scorso anno, e alla scoperta degli strumenti musicali che, attraverso la melodia sonora, riescono a mantenere vive le tradizioni del passato. Sei date sono in programma a Venasca lungo l’Anello di Pluf la mattina della terza domenica di ogni mese fino a ottobre – con la sola eccezione di settembre quando la passeggiata si svolgerà domenica 14 –, le altre sei sono calendarizzate tra fine giugno e fine agosto in varie località della valle Varaita: Bellino, Sampeyre, Pontechianale, Frassino, Melle e Isasca. Tutti gli appuntamenti abbinano attività musicali, culturali e naturalistiche; i successivi sono in programma nella seconda metà di agosto: domenica 17 a Venasca, giovedì 21 al mattino a Frassino e al pomeriggio a Sampeyre, venerdì 22 a Pontechianale e giovedì 28 a Isasca.

La rassegna, alla sua seconda edizione dopo la fortunata annata scorsa, è finanziata grazie a risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte nell’ambito del Progetto “Legge 482/99 La lenga per deman, edizione 2023” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.