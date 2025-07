La Giunta Comunale di Vinadio ha deliberato all’unanimità l’impegno per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia, un intervento atteso e strategico per la comunità dell’Alta Valle Stura. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale edificio e la sua completa ricostruzione, non più a norma con le direttive antisismiche vigenti che rendono necessaria un’azione tempestiva.

L’opera, dal valore complessivo di 1.308.000 euro, sarà cofinanziata dal Comune con un contributo di 300.000 euro.