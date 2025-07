Alba: sgomberati dieci occupanti abusivi nell’ex Centrale del Latte di via San Rocco

Sono giornate di intensa operatività per la Polizia municipale di Alba, impegnata su più fronti per garantire sicurezza e controllo del territorio. Guidati dal comandante Antonio Di Ciancia, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nello stabile dell’ex Centrale del Latte Cappello, in via San Rocco, edificio da tempo abbandonato e ormai in condizioni di evidente fatiscenza.

“Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo la presenza di bivacchi e attività di pernottamento abusivo”, spiega Di Ciancia. “All’interno abbiamo identificato una decina di persone: 4 o 5 stagionali, di cui uno impiegato in un’attività commerciale in città, e altri senza fissa dimora. Sono stati allontanati in modo pacifico, senza bisogno di misure coercitive”.

Il sopralluogo è stato effettuato con due pattuglie e un rappresentante della proprietà, una ditta delle Marche, con l’obiettivo di predisporre la messa in sicurezza dell’edificio. “La proprietà si è resa disponibile a intervenire: a breve verranno murati in modo definitivo tutti gli accessi per impedire nuove occupazioni”, ha precisato il comandante.

Lo stabile, che si affaccia sulla circonvallazione all’altezza di corso Coppino, era da tempo inutilizzato. La situazione, secondo quanto emerso, verrà monitorata anche nelle prossime settimane per verificare che l’intervento di chiusura venga completato e mantenga l’efficacia nel tempo. “Abbiamo trovato una decina di giacigli, molti rifiuti, chiari segni di permanenza prolungata. Era necessario intervenire”, sottolinea Di Ciancia.

Parallelamente, gli agenti della Polizia municipale sono stati impegnati anche durante il corteo del Pride, che si è svolto sabato scorso, e nelle giornate di Collisioni, il festival che richiama ogni anno migliaia di persone ad Alba.