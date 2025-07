Alla VTT di Lagnasco i campionati regionali di 3ª categoria: successi di Federico Aimar e Gloria Amerio

La VTT di Lagnasco ha ospitato, la scorsa settimana, i campionati regionali di 3.a categoria, maschili e femminili.

A laurearsi campioni sono stati Federico Aimar e Gloria Amerio.

Nel tabellone maschile, Federico Aimar (3.3 Tc Dronero) non partiva fra gli otto favoriti del seeding, ma l’ex 2.5 ha lasciato davvero poco ai rivali: tredici giochi in cinque incontri. Cinque come i giochi racimolati in finale dall’Under 16 Leonardo Falda (3.1 Tc Saluzzo), numero due del seeding. In semifinale altri due giovani: l’Under 18 di casa Vehementia Luca Becchio (3.5) fermato da Aimar, e l’Under 16 Lorenzo Perugia (3.2, Tc Sommariva Bosco), detentore della sesta testa di serie, che ha raccolto cinque games contro Falda.

Nel tabellone femminile, un ultimo atto tra le due favorite ha premiato questa volta la più giovane, l’Under 16 e leader del seeding Gloria Amerio (3.1 Mc Tennis Training Canelli), sulla padrona di casa Iris Viti (3.4). Amerio a segno nella sfida decisiva con lo score di 7-5 6-1.