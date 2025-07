Calcio, Bra: confermato Matteo Pautassi, sarà vicecapitano

Nuova conferma ufficiale in casa Bra.

La società giallorossa ha annunciato la permanenza di Matteo Pautassi, esterno mancino reduce da una stagione eccellente in Serie D.

Pautassi avrà i gradi di vicecapitano alle spalle di Tuzza.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C.BRA

Una delle "colonne portanti" dello spogliatoio, insieme al capitano Stefano, è e sarà il suo vice.

L'A.C. Bra comunica la riconferma per la stagione 2025/2026 in Serie C, di Matteo Pautassi.

Legato alla maglia giallorossa dal luglio del 2022, il laterale mancino classe 1995 si è fatto apprezzare per la sua abilità e la sua tecnica, ma anche per la sua grande empatia e la capacità di fare gruppo. Palla al piede corre sempre più veloce, salta l'uomo ed è un vero pericolo nella costruzione offensiva. Diventa efficace, anche, nella fase difensiva. Sarà il vice-capitano dei braidesi e sarà a disposizione a partire dal raduno del 14/7.

Il Bra e Matteo, ancora insieme e sempre più insieme!