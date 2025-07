L' Atletica Mondovì celebra la convocazione di Adele Torchio agli Europei di Bergen

La Direzione Tecnica federale ha ufficializzato l'elenco degli atleti convocati per i Campionati Europei in programma a Bergen (Norvegia) dal 17 al 21 luglio.

Tra gli 89 convocati ci sarà anche la portacolori dell’Atletica Mondovì – Acqua s. Bernardo Rachele Torchio, al via nei 100 metri e a disposizione per la staffetta 4x100.

Rachele in questa stagione, la prima della categoria Promesse, dopo un autunno e un inverno complicato in cui ha scelto con il tecnico Luca Ruffinengo, di non correre le gare indoor, è stata protagonista negli ultimi campionati Italiani con l'argento nei 200 e il bronzo nei 100 metri.

Vanta un personale di 11"49 sui 100 metri fatto segnare a Donnas e di 23"99 sui 200 metri a Bergamo in occasione della finale B dei campionati di Società, dove ha trascinato le compagne ad una storica promozione nella serie "bronzo".

Per lei si tratta della seconda convocazione dopo i Mondiali U20 di Lima dello scorso anno, la 65ª per l'Atletica Mondovì, (le seconda nel 2025 dopo il mezzofondista Diego Poletto) che torna a respirare “azzurro” anche nella velocità.

Una storia iniziata nel 1996 con le “prime” di Elisa Perano, Sara Botto ed Enrico Priale, proseguita poi con Kuora Kaba Fantoni, Giacomo Isolano, Ferdinando Mulassano e che ora si arricchisce di un nuovo capitolo.