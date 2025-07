A Mirabilandia giornata dedicata a donatori sangue e plasma italiani

(Adnkronos) - Torna a Mirabilandia l’evento Mirabilavis, la giornata dedicata ai donatori di sangue e plasma italiani, di Avis o di qualunque altra associazione o federazione del dono, e a chi desidera diventarlo. L’appuntamento dell’ottava edizione è per domenica 13 luglio. Durante la giornata i volontari Avis saranno presenti nel Parco divertimenti più grande d’Italia con alcuni Info Point per sensibilizzare i visitatori sull'importanza di diventare donatori di sangue e plasma. Tutti gli iscritti a un'Associazione italiana del dono di sangue e plasma, che si presenteranno all'info point allestito all'ingresso di Mirabilandia, esibendo il proprio tesserino identificativo in corso di validità, avranno accesso al Parco al prezzo scontato di 21,90 euro. La speciale tariffa si applicherà anche ai loro accompagnatori fino a un massimo di 3 amici o familiari, anche non donatori.

Per diffondere la cultura e l’importanza della donazione, la stessa agevolazione sarà riservata anche a chi desidera diventare donatore. Per candidarsi e diventare donatore sarà possibile compilare anticipatamente il form “Iscrizione on line” presente sul sito www.avisemiliaromagna.it, o presentarsi il giorno stesso all'infopoint Avis situato all'ingresso di Mirabilandia, lasciando i propri dati.

“E’ con piacere che ospitiamo una nuova edizione di Mirabilavis - dice Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia - che negli anni è diventata per il Parco una nuova occasione per promuovere delle attività benefiche, in linea con la policy del nostro Gruppo internazionale, Parques Reunidos. Farci promotori di una giornata per sensibilizzare i nostri visitatori sull’importanza della donazione di sangue e plasma è motivo di grande orgoglio”.

''Siamo felici di tornare a Mirabilandia con Mirabilavis dopo alcuni anni di pausa - commenta Renzo Angeli, neo-presidente di Avis Provinciale Ravenna - e di farlo rilanciando il concept Mirabilavis is Yellow, per proseguire insieme la nostra nuova campagna di sensibilizzazione sulla donazione di plasma. La collaborazione con Mirabilandia ci permette di portare il messaggio del dono in un contesto di leggerezza e condivisione, raggiungendo famiglie, giovani e nuovi potenziali donatori. Un sentito grazie alla direzione del Parco per l’ospitalità e per il supporto concreto alla nostra missione''.