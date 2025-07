Temptation Island, seconda puntata stasera 10 luglio: le anticipazioni

(Adnkronos) - Torna stasera, giovedì 10 luglio, il secondo appuntamento con Temptation Island. In prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia tornerà a raccontare il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste, e i riflettori sono tutti puntati su una storia che sembra già arrivata a un punto di svolta cruciale. Di chi si tratta?

Il finale della puntata di esordio, andata in onda il 3 luglio, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Protagonisti assoluti Sonia M. e Alessio, la cui avventura è culminata con la richiesta di un falò di confronto anticipato.

Nonostante il percorso all'interno del programma sembri essere giunto al capolinea, il conduttore Filippo Bisciglia ha anticipato che il loro viaggio è tutt'altro che concluso.

Mentre si attende di scoprire il destino di Sonia e Alessio, l'esperienza prosegue per le altre coppie. Tra dubbi, nuovi avvicinamenti e scoperte inaspettate, i fidanzati e le fidanzate continueranno a mettere alla prova le loro relazioni per capire se esistono i presupposti per costruire un futuro insieme.