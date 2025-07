Tennis, quote Sisal: "A Wimbledon per il titolo sarà ancora Sinner contro Alcaraz"

(Adnkronos) - Dopo essersi salvato contro Dimitrov, ed essere stato in pensiero per il gomito, Jannik Sinner ha zittito le critiche sfoggiando una prestazione maiuscola contro Ben Shelton, liquidato con secco 3-0. Ora, tra il fenomeno azzurro e la prima finale a Wimbledon c’è però l’ostacolo più grande: Novak Djokovic. Il tennista serbo, sui prati londinesi, ha vinto 44 delle ultime 46 partite, arriva in finale ininterrottamente dal 2018 ed è in caccia del suo successo numero 8 ai Championships che gli permetterebbe di agganciare Roger Federer in cima alla lista dei plurivincitori a Wimbledon. Nonostante questi numeri spaziali del Djoker, gli esperti Sisal vedono Jannik Sinner favorito a 1,45 contro il 2,75 di Djokovic in quella che sarà la decima sfida tra i due: l’italiano, al momento, è in vantaggio per 5-4. I due si incrociano per la quarta volta in uno Slam: Jannik ha vinto le ultime due, agli Australian Open e al Roland Garros, ma Nole si è imposto in entrambi i precedenti a Wimbledon. Tutti si aspettano un match inteso, bellissimo e tiratissimo: se l’ipotesi che la partita vada oltre le tre ore di gioco è offerta a 1,85, ecco che un risultato esatto di 3-2 a favore di Sinner è in quota a 5,50, quello per Djokovic si gioca a 7,50.

Nell’altra semifinale, Carlitos Alcaraz cerca la terza finale consecutiva a Wimbledon, lui che, dal 2023, è il re di Londra. Sarà Taylor Fritz, alla seconda semifinale Slam in carriera dopo quella degli US Open dello scorso anno, a cercare di sbarrare la strada allo spagnolo il quale ha una striscia aperta di 23 vittorie consecutive. Gli esperti Sisal vedono Alcaraz favoritissimo a 1,20 rispetto al 4,50 con cui è in quota Fritz: quello in scena all’All England Club sarà il terzo incrocio tra i due tennisti con Carlitos sempre vincente senza aver mai perso un set. Un altro risultato esatto per 3-0 è offerto a 2,30 mentre il successo del tennista statunitense ma per 3-2 si gioca a 12. Entrambi i tennisti hanno nel servizio una delle loro armi vincenti tanto che l’ipotesi che vengano messi a segno, complessivamente, almeno 24 battute vincenti è data a 1,80.