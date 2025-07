Pesca sportiva, Granda FC sul podio dell’Elite 2025: un traguardo storico e la qualificazione mondiale

Il Campionato Italiano per Squadre di Società – Elite 2025 della FIPSAS si è concluso con un risultato prestigioso per la società Granda FC di Cuneo, che ha conquistato il podio e la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali.

La competizione si è articolata in quattro prove complessive: le due qualificazioni dell’Eccellenza Nord, disputate a Pontremoli, nello splendido scenario del torrente Verde, e le due prove di finale Elite, andate in scena a Bovegno (BS) nel torrente Mella, teatro di confronti di altissimo livello tecnico.

La squadra cuneese, composta da Adriano Rosso, Marco Gazzera, Maurizio Bruzzone e Luca Fresia, ha dimostrato di possedere le qualità per competere con le migliori formazioni italiane, confermando la propria costanza e capacità di adattamento in ogni condizione di gara.

Grazie a queste prestazioni, Granda FC si è qualificata per la terza volta ai Campionati Mondiali nella specialità Trota torrente con esche naturali, che si svolgeranno in Francia nel 2026.

Un plauso particolare va ad Adriano Rosso, autentico trascinatore della squadra: già campione mondiale individuale nel 2023 ad Arezzo, Rosso ha saputo ripetersi ai massimi livelli, chiudendo le due prove di finale con un primo e un secondo posto individuale.

La sua determinazione ha permesso alla società di salire sul podio a mezza penalità dalla seconda classificata, suggellando un’annata che resterà nella storia del club.

Questo risultato è ancor più prestigioso se si considera che, a partire da aprile 2025, in provincia di Cuneo sono state bloccate le immissioni delle trote.

Tale situazione, in attesa di una soluzione anche solo transitoria, ha costretto gli atleti della Granda FC a spostarsi nelle province confinanti o, in diversi casi, a viaggiare in altre regioni per allenarsi e continuare a coltivare la propria passione. Nonostante le difficoltà logistiche e i sacrifici personali, la squadra ha saputo mantenere un livello tecnico di eccellenza che le ha permesso di primeggiare in campo nazionale.

La Granda FC può ora guardare con entusiasmo alla prossima stagione internazionale, pronta a difendere i colori italiani e a puntare nuovamente al titolo mondiale.