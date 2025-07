Fossano, il sindaco Dario Tallone ha incontrato il nuovo direttivo di zona di Confartigianato: "Avanti con il dialogo e la collaborazione per il bene della città"

Si è tenuto questa mattina, venerdì 11 luglio, nella sala consiliare del Comune di Fossano, l'incontro tra il sindaco Dario Tallone, i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina e il neo-eletto direttivo di Confartigianato Fossano.

A guidare la delegazione dell'associazione di categoria, il nuovo presidente Giuseppe Trossarello e le due vicepresidenti, Elena Mondino ed Erica Barbero.

L'incontro, all'insegna della continuità e della collaborazione, ha visto la partecipazione del senatore Giorgio Maria Bergesio, degli assessori comunali Danilo Toti e Donatella Rattalino, del comandante della Compagnia dei Carabinieri, capitano Alessandro Cantarella, e del presidente di Ascom Fossano, Mauro Giaccardi.

Il sindaco Tallone ha espresso a nome dell'Amministrazione comunale i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttivo, sottolineando l'importanza cruciale delle associazioni di categoria per lo sviluppo economico e sociale della città: “La collaborazione tra l'Amministrazione e Confartigianato, così come con tutte le altre realtà associative, è fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità che si presenteranno - ha dichiarato il primo cittadino -. Crediamo fermamente nel valore del dialogo costante e del lavoro comune per promuovere il benessere della nostra comunità e sostenere le imprese artigiane, cuore pulsante del nostro tessuto produttivo”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal sindaco al presidente uscente, Clemente Malvino, presente all'incontro, “per l'impegno e la dedizione profusi nell'ultimo decennio alla guida di Confartigianato Fossano, un periodo caratterizzato da un proficuo rapporto con l'istituzione comunale”.

Il presidente Confartigianato Fossano Trossarello ha ricambiato i saluti, manifestando “la piena disponibilità del nuovo direttivo a proseguire e rafforzare la collaborazione con l'Amministrazione comunale, con l'obiettivo condiviso di favorire la crescita e la valorizzazione del settore artigiano a Fossano”.

Il senatore Bergesio ha infine ricordato la legge annuale sulle piccole e medie imprese, bloccata dal 2012 e portata avanti in questi giorni, e che prevede interventi concreti a sostegno delle attività produttive.

L'incontro si è concluso con l'impegno reciproco, come ha spiegato Tallone, “a mantenere un canale di comunicazione aperto e proficuo, per affrontare insieme le tematiche di interesse comune e dare risposte concrete alle esigenze della cittadinanza e delle imprese fossanesi”.

Nell’occasione sono state premiate, da parte della presidenza uscente due associazioni fossanesi impegnate nel volontariato: l’Associazione Alice e la Favola di Marco.