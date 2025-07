Sport e inclusione, il tennis "senza barriere" per i ragazzi dei Centri diurni di Cuneo [VIDEO]

Lo sport è benessere, per tutti, nessuno escluso. E tutti se lo desiderano, dovrebbero poterlo fare. E' su questo principio di inclusività che si innesta il progetto del Michelin Sport Club che ha visto protagonisti i ragazzi dei Centri diurni del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.



Da tre anni grazie all'ospitalità nei campi e all'accoglienza degli istruttori Gianni Marchetti e Simonetta Sappa i ragazzi con disabilità hanno potuto avvicinarsi al tennis con lezioni dedicate, sperimentando un nuovo sport e scoprendo la propria attitudine, divertendosi, ma soprattutto mantenendosi attivi.



“A cicli organizzati dai responsabili delle strutture – ha spiegato soddisfatto Piero Battaglia, presidente del Michelin Sport Club -, nell'ultimo anno l’attività si è svolta tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 12, dal 7 novembre 2024 fino al 24 aprile scorso. Ogni anno, dei tre di collaborazione, abbiamo accolta 320 persone. Il valore aggiunto che non ci aspettavamo è stato il piacere dei ragazzi di venire alle nostre lezioni e la loro attesa che queste riprendano presto”.

I gruppi coinvolti nell’esperienza provengono da sei Centri Diurni, due Centri Residenziali e dal Progetto “In Itinere” avviato con l'Asl Cn1 e Proposta 80 (post-traumatizzati).

“E' una grande soddisfazione reciproca, oltre che una bella esperienza – ha aggiunto Gianni Marchetti, istruttore e direttore tecnico del Michelin Sport Club -. Incredibili i risultati, che hanno emozionato sia noi che i ragazzi. Attività che ruotano attorno all'accoglienza, alla disponibilità, entusiasmo, attività fisica, amicizia, e anche divertimento”.

I risultati del progetto hanno superato gli obiettivi prefissati valorizzando capacità e risorse che non si pensavano possibili prima di iniziare.



“Sia dai ragazzi, laddove possibile, che dalle stesse famiglie – ha commentato Giulia Manassero, direttrice del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - abbiamo ricevuto riscontri solo positivi per l'iniziativa. La proposta è arrivata direttamente dal Michelin Sport Club a cui siamo grati per l'opportunità offerta”.

La collaborazione tra i due enti ha consentito altresì di estendersi ad ulteriori progetti, come ad esempio, “Book Box: libri in viaggio”, curato dal Polo per l’Autismo del CSAC, grazie agli spazi messi a disposizione presso MSC, dove è stata allestita una piccola biblioteca urata e aggiornata periodicamente da persone con autismo. Un progetto sempre rivolto a ragazzi autistici è stato avviato anche in collaborazione con l'Asl Cn1 e sarà inaugurato nei prossimi mesi.



L'attenzione al sociale è il cuore della filosofia dell'associazione, che però è disponibile a chiunque volesse usufruire dei suoi impianti sportivi.

"Il nostro centro - ci tiene ad evidenziare in conclusione Battaglia - non è riservato ai soli dipendenti dello stabilimento, ma è aperto a tutti coloro che vogliono praticare privatamente le attività di Tennis, Padel Pickleball, attraverso lezioni individuali e/o di gruppo".