Il sistema culturale della provincia in festa: «Produrre cultura si può, avvicinando mondo della creatività e dell’impresa»

Mercoledì 9 luglio si è tenuta, nel parco Amilcare Merlo di Confindustria Cuneo, la prima edizione della “Festa nel Parco” che ha visto in scena 20 realtà protagoniste del mondo culturale locale: una sintesi della vivacità delle proposte della Sezione Cultura dell’Associazione.

L’appuntamento – organizzato in sinergia con il Comune di Cuneo e con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo – ha registrato un grande successo di pubblico, con circa 300 partecipanti, tra imprenditori, rappresentanti delle istituzioni locali, attori del mondo culturale e cittadinanza. Una nuova idea di networking esperienziale, pensata per avvicinare comparto creativo e produttivo nella ricerca di una sintesi nuova, con risvolti virtuosi su tutto il sistema economico locale.

Un binomio, quello tra cultura e produzione, che da anni appassiona Confindustria Cuneo e, nello specifico, il direttore generale Giuliana Cirio, che riassume così lo spirito dell’iniziativa: «Tutte le attività di Confindustria Cuneo in ambito culturale sono indirizzate a supportare il comparto nella produzione locale di cultura. Produrre cultura significa produrre pensiero, cosa di cui abbiamo grande bisogno, anche perché ci dimostra di essere una comunità coesa e, appunto, “pensante”, unita da una visione, da una interpretazione condivisa del futuro».

L’evento di mercoledì 9 luglio si è aperto con gli interventi di Pierluigi Vaccaneo, presidente della Sezione Cultura, di Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, e di Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, ed è proseguito con il talk dal titolo “La filiera della cultura” che ha visto gli interventi di Patrizia Manassero, sindaca del Comune di Cuneo, Patrizia Mellano, segretario generale CCIAA Cuneo, Mauro Gola, presidente Fondazione Crc, e Davide De Luca, direttore Fondazione Artea, coordinati da Pierluigi Vaccaneo. A partire da quel momento, è entrato nel vivo il fitto palinsesto di spettacoli e performance della serata curati direttamente dagli associati della Sezione Cultura, ospitati negli spazi all’aperto di Casa Betania e in sala Michele Ferrero. Sul palco e nel parco si sono susseguiti appuntamenti musicali e canori, pitch, spettacoli teatrali e sessioni di danza e performance acrobatiche. In contemporanea, il pubblico ha potuto conoscere dal vivo le tante realtà culturali grazie ad allestimenti interattivi nel giardino. In parallelo, diversi momenti dedicati a valorizzare le eccellenze culturali locali, come il talk dal titolo “La cultura e il territorio” con la presenza di Michela Giuggia, Associazione Art.ur, Andrea Icardi e Renato Sevega, regista e produttore del film “Onde di Terra” – proiettato per l’occasione in sala Ferrero – Pierluigi Vaccaneo, Fondazione Cesare Pavese, e Pietro Vertamy, Formica Lab, intervistati da Raffaele Viglione, direttore di Made In Cuneo.





Presenti per l’occasione con le proprie proposte di spettacolo e di allestimento interattivo nel parco, 20 realtà culturali rappresentative di tutta la provincia di Cuneo: Accademia d’Arte Novalia, Associazione Anima Silvae, Associazione Calzaap! Ets, Associazione IdeAgorà, Associazione La Cevitou, Associazione Sinergia Outdoor, Associazione Art.ur, Associazione Mano nella Mano, Associazione Polimnia, Bocce Quadre, Dogliani Eventi, Fondazione Cesare Pavese, Fondazione Fossano Musica, Fondazione Scuola APM, Formica Lab, International Music Exchange Association, Il Teatro del Poi, Radio Alba, Wild Life Protection. A supportare l’evento, oltre a Camera di Commercio di Cuneo, Rete Dalia, Db Sound, Gemini Project Srl e Ironika Srl.

La seconda tappa dell’iniziativa curata dalla Sezione Cultura di Confindustria Cuneo, si è svolta giovedì 10 luglio durante la cena “Mille luci nel piatto”, storico appuntamento cittadino organizzato in via Roma da Conitours e WeCuneo. Per l’occasione, Confindustria Cuneo ha organizzato una performance culturale collettiva che ha coinvolto gli ospiti della cena nella lettura di alcuni dei libri che hanno fatto la storia del pensiero occidentale, accompagnata dalla musica dal vivo.

Coordinati da Pierluigi Vaccaneo – presidente della Sezione Cultura di Confindustria Cuneo e direttore della Fondazione Cesare Pavese – si sono susseguite letture di celebri brani letterari da “l’Odissea”, a Le città invisibili di Italo Calvino. In chiusura, la lettura di un passaggio de “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar dedicato alle biblioteche pubbliche, interpretata dalla sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, a rimarcare il legame dell’iniziativa con il percorso di avvicinamento che porterà all’inaugurazione della nuova biblioteca della città di Cuneo, futuro motore di animazione e innovazione culturale per tutto il territorio.

La doppia iniziativa ha rappresentato il momento di lancio per la seconda edizione del premio “Io investo in cultura”, indirizzato a valorizzare progetti culturali realizzati o finanziati dalle imprese.

Le candidature sono aperte sul sito confindustriacuneo.it, per informazioni: comunicazione@confindustriacuneo.it