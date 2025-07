Judogi: le differenze tra modelli per allenamento e competizione

Il judogi è la divisa ufficiale utilizzata nel judo, ma non tutti i modelli sono uguali. Esistono infatti differenze significative tra judogi progettati per l'allenamento quotidiano e quelli destinati alle competizioni ufficiali. Queste variazioni riguardano materiali, peso, struttura e regolamenti.

Judogi da allenamento: comfort e praticità

I judogi per l’allenamento sono progettati per un uso frequente, ideali per chi pratica judo regolarmente in palestra.

Peso leggero : Questi judogi hanno un tessuto più leggero, solitamente tra i 350 e i 650 g/m² . Questo li rende meno rigidi e più facili da indossare durante le sessioni quotidiane.

: Questi judogi hanno un tessuto più leggero, solitamente tra i . Questo li rende meno rigidi e più facili da indossare durante le sessioni quotidiane. Materiali resistenti : Anche se più leggeri, i judogi da allenamento sono realizzati in cotone robusto per sopportare le trazioni ripetute e garantire una lunga durata.

: Anche se più leggeri, i judogi da allenamento sono realizzati in cotone robusto per sopportare le trazioni ripetute e garantire una lunga durata. Vestibilità comoda : Offrono maggiore flessibilità e comfort, caratteristiche fondamentali per lo studio delle tecniche e l’allenamento dei principianti.

: Offrono maggiore flessibilità e comfort, caratteristiche fondamentali per lo studio delle tecniche e l’allenamento dei principianti. Prezzo accessibile: Essendo progettati per la pratica quotidiana, questi modelli tendono ad avere un costo inferiore rispetto ai judogi da competizione.

I judogi da allenamento sono perfetti per studenti, principianti e chi cerca un kimono versatile per lezioni e pratica informale.

Judogi da competizione: resistenza e regolamentazione

I judogi destinati alle competizioni ufficiali devono rispettare regolamenti precisi imposti dalla IJF (International Judo Federation), soprattutto per i tornei internazionali.

Tessuto più pesante : I judogi da gara sono realizzati con un tessuto più spesso e pesante, con un peso che varia tra i 700 e i 950 g/m² . Questo li rende più resistenti, essenziali per sopportare prese forti e combattimenti intensi.

: I judogi da gara sono realizzati con un tessuto più spesso e pesante, con un peso che varia tra i . Questo li rende più resistenti, essenziali per sopportare prese forti e combattimenti intensi. Certificazione IJF: I modelli omologati per le competizioni devono rispettare standard specifici:

Lunghezza delle maniche e dei pantaloni.

Vestibilità aderente ma non restrittiva.

Cuciture rinforzate per una maggiore durata.

Struttura rigida : I judogi da competizione hanno un tessuto rigido che rende più difficile per l'avversario afferrare e mantenere la presa. Questo dettaglio può fare la differenza durante un match.

: I judogi da competizione hanno un tessuto rigido che rende più difficile per l'avversario afferrare e mantenere la presa. Questo dettaglio può fare la differenza durante un match. Colore bianco o blu: Nelle competizioni ufficiali, è obbligatorio avere due judogi: uno bianco e uno blu. Il blu facilita la distinzione tra gli atleti sul tatami, soprattutto durante le trasmissioni televisive.

I judogi da competizione sono progettati per atleti esperti, agonisti e partecipanti a tornei, dove ogni dettaglio può influire sul risultato finale.

Come scegliere il judogi giusto

La scelta del judogi dipende principalmente dal livello del praticante e dall’utilizzo:

Per l’allenamento : Scegli un judogi leggero e comodo, ideale per lo studio delle tecniche e le sessioni frequenti.

: Scegli un judogi leggero e comodo, ideale per lo studio delle tecniche e le sessioni frequenti. Per le competizioni: Opta per un judogi più pesante e certificato IJF per essere conforme ai regolamenti ufficiali.

Suggerimento: Se partecipi sia ad allenamenti che a competizioni, potrebbe essere utile avere due judogi: uno più leggero per la pratica quotidiana e uno più robusto per i tornei.

Manutenzione del judogi: come farlo durare più a lungo

Indipendentemente dal modello scelto, una corretta manutenzione è fondamentale per prolungare la vita del tuo judogi:

Lavaggio delicato : Utilizza acqua fredda o tiepida (30-40°C) per evitare il restringimento del cotone.

: Utilizza acqua fredda o tiepida (30-40°C) per evitare il restringimento del cotone. Asciugatura naturale : Evita l’asciugatrice, che potrebbe danneggiare il tessuto. Stendi il judogi all’ombra per mantenere il colore e la forma.

: Evita l’asciugatrice, che potrebbe danneggiare il tessuto. Stendi il judogi all’ombra per mantenere il colore e la forma. Pulizia regolare: Lavalo dopo ogni allenamento o competizione per mantenere l’igiene e il bianco brillante.

Conclusione

La scelta del judogi dipende dalle tue esigenze: per un allenamento quotidiano, punta su modelli leggeri e comodi; per le competizioni, affidati a judogi omologati e resistenti.

Investire in un Judogi di qualità è fondamentale per migliorare le tue prestazioni e vivere al meglio la disciplina del judo. Indossa il judogi giusto e dai il massimo sul tatami!