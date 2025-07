Cherasco: E-State al Cinema, lunedì 21 luglio appuntamento con “In verità vi dico - storie di uomini”

Il secondo appuntamento di luglio con il cinema all’aperto a Cherasco è con il film documentario “In verità vi dico - storie di uomini” di Remo Schellino.

Il documentario è il ritratto di sei parroci che raccontano la scelta vocazionale con le proprie fatiche esistenziali, i dubbi e le certezze di aver intrapreso un cammino voluto e cercato, ma anche l’abbandono del ministero sacerdotale. È anche un’analisi antropologica e sociologica del tempo in cui viviamo calato nel mondo di una Chiesa che sta rimettendo in discussione il proprio ruolo ai giorni nostri.

Chi è la persona che vive sotto i paramenti sacri? Chi sono e che cosa fanno i parroci? Domande non banali in questi tempi non facili, in cui tutti, per vari motivi siamo alla ricerca di chiarezze che spesso mancano. Papa Francesco si rivolgeva alla sua Chiesa, talora impaurita, e la invitava ad avventurarsi in tutte le periferie, a partire da quelle "esistenziali", che offrono una prospettiva migliore per vedere e capire. Il Pontefice proponeva uno sguardo dal basso, preferendo una Chiesa incidentata frequentando territori di umanità variegata, ad una Chiesa ingessata che rischia di perdere il contatto con la realtà.

Nel docufilm ci saranno le testimonianze di: Don Michele Paschetta, classe 1910 (parroco di Ormea), Don Angelo Dalmasso, classe 1918 (deportato a Dachau), Don Meo Bergese, classe 1941 (missionario in Brasile), Don Franco Servetto, classe 1923 (parroco di Serravalle Langhe), Don Federico Suria, classe 1981 (parroco a Chiusa Pesio), Mauro Borra, classe 1969 (ex parroco di Carrù).

Soggetto, sceneggiatura, montaggio e regia sono di Remo Schellino, la fotografia di Remo Schellino e Pietro Schellino.

“In verità vi dico” sarà proiettato lunedì 21 luglio, ore 21.30, nel cortile di Palazzo Gotti (in via Ospedale, 40 - sede del Museo G.B.Adriani), ingresso libero e gratuito.