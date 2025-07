Savigliano: si conclude la prima stagione del circolo di lettura “Il Salotto” alla Cascina Baratà

Nel pomeriggio di lunedì 7 luglio, nella splendida cornice della Cascina Baratà, a Savigliano, si è svolto l’ultimo incontro della prima stagione del circolo di lettura promosso dall’associazione “Il Salotto”.



Protagonista dell'appuntamento è stato il libro ‘Il cielo sopra Gaza non ha colori’ di Morena Pedriali Errani, al centro di un’intensa discussione tra i partecipanti.



Il circolo, nato nel dicembre 2024 come un esperimento tra due amiche appassionate di lettura, ha preso vita diventando un appuntamento fisso: ogni primo lunedì del mese, un gruppo di circa 25 lettrici e lettori si è riunito per confrontarsi su un titolo scelto democraticamente. In questi mesi sono stati letti e discussi sette libri, creando uno spazio di dialogo, riflessione e condivisione.



Il successo dell’iniziativa ha portato alla decisione di proseguire l’esperienza anche il prossimo autunno, con la ripresa del circolo prevista per il 9 settembre.



Parallelamente, dall’esperienza del circolo è nata una nuova realtà culturale: un gruppo di giovani donne, conosciutesi durante gli eventi nel corso dell’anno, ha deciso di costituirsi ufficialmente come associazione di promozione culturale. L’associazione si chiamerà Il Salotto, e si ispirerà a valori di orizzontalità e inclusività, e sarà presentata al pubblico nel corso dell’autunno.



In chiusura di questa prima stagione, il direttivo desidera ringraziare tutti i partecipanti del circolo, per l'entusiasmo e la voglia di confronto sempre dimostrati, l’Oasi Giovani per la preziosa collaborazione logistica, la Biblioteca e l’Assessorato alla Cultura per il fondamentale sostegno nell’organizzazione degli eventi nell’ambito di SaLe - Festival di lettura permanente.



Chi desiderasse partecipare al circolo di lettura può scrivere al numero 3884890013