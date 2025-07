"Fuori Corsia": l'Asl CN2 guarda avanti e progetta spezi e percorsi di cura per il futuro

Si è svolta lunedì 7 luglio, con grande entusiasmo e partecipazione, la prima giornata del progetto “FUORI CORSIA”, iniziativa di confronto e collaborazione tra le principali componenti organizzative dell’ASL CN2, finalizzata a creare una sinergia di pensiero utile a progettare al meglio gli spazi e i percorsi di cura, per l’Azienda Sanitaria Locale del prossimo futuro.

L’incontro è il primo di una serie di momenti di condivisione che si succederanno nei mesi e che consentiranno di definire, partendo da una riflessione collaborativa, un progressivo piano di realizzazione che si delineerà nella sua completezza nei prossimi due/tre anni. Si tratta di un’iniziativa che vuole uscire dagli schemi tradizionali, muoversi sul territorio, entrare nei luoghi della comunità e creare piccoli gruppi di lavoro in full immersion per co-costruire idee concrete di miglioramento. Una serie di momenti itineranti, che porteranno l’Azienda Sanitaria direttamente a contatto col territorio e in prospettiva coinvolgeranno anche rappresentanti di cittadini, al fine di rendere le progettualità coerenti con i bisogni dei fruitori dei servizi dell’ASL.

L’evento, grazie alla generosa disponibilità dell’Azienda Agricola Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba, ha potuto svolgersi in un ambiente informale e stimolante, ideale per il confronto libero e creativo, lontano dalle consuete e distraenti dinamiche aziendali. I partecipanti si sono spogliati per un giorno di computer, tablet e smartphone e hanno dato il via, propositivi ed entusiasti, al primo passo per costruire insieme il futuro dell’Azienda Sanitaria.

La giornata ha visto un intenso scambio di proposte e visioni, idee e strategie, tra i manager delle varie aree aziendali. Ognuno ha potuto portare la propria esperienza e il proprio vissuto, per iniziare a tessere in embrione i tratti di quello che sarà il prossimo piano di redistribuzione delle diverse funzioni sanitarie, amministrative e tecniche – sia ospedaliere che territoriali – negli spazi di proprietà dell’ASL CN2 sul territorio (Verduno, Alba e Bra).

“FUORI CORSIA è un percorso partecipato di ascolto, dialogo e co-progettazione per ripensare insieme, tra i professionisti che tutti i giorni lavorano nella nostra ASL, gli spazi, i percorsi e le pratiche della cura. A guidarci è la convinzione che il filo conduttore del nostro operato sia sempre la persona e che spazi e percorsi debbano essere studiati e realizzati in piena corrispondenza con le reali necessità dei nostri pazienti” dichiara Paola Malvasio, Direttore Generale ASL CN2. “Voglio ringraziare tutti i partecipanti per il contributo e l’entusiasmo dimostrato nel voler costruire un futuro più efficiente e orientato al benessere dei cittadini, così come ringrazio il signor Davide Rosso, la sua famiglia e i suoi collaboratori, che con la loro generosa ospitalità ci hanno garantito la serenità necessaria per questo incontro di proficuo confronto”.

“È stato un piacere ospitare un momento di confronto così significativo per il futuro della sanità locale” dichiara Davide Rosso, titolare dell’Azienda Agricola Giovanni Rosso. “Crediamo profondamente nel valore del dialogo tra eccellenze. Offrire la nostra ospitalità per un confronto libero e creativo è il nostro modo di restituire qualcosa a una comunità a cui siamo profondamente legati”.