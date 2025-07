Cercansi bici per i lavoratori stagionali: l'appello di Caritas Saluzzo Migrante

Con la stagione agricola iniziata, e alcuni frutti che si stanno preparando a essere colti, molti braccianti stanno arrivando a Saluzzo per lavorare.

Caritas Saluzzo Migrante, da maggio 2025 a oggi, ha già distribuito 154 biciclette, ma non sono abbastanza.

La bicicletta è il mezzo di trasporto per antonomasia di chi lavora nelle nostre campagne, che non possiede un'auto e non può usufruire dei mezzi pubblici poiché incompatibili con gli orari del lavoro o con le destinazioni rurali di queste persone.

La bici quindi è l'unico strumento per:

a) cercare un lavoro, b) recarsi in azienda quando lo si è trovato

"Se in garage hai una bici che non utilizzi più, o conosci qualcun* che possa averla, potrebbe essere un dono prezioso per la Caritas e per i beneficiari del nostro servizio di ciclofficina!

E se non è in buone condizioni, non ti preoccupare. Il nostro André si occuperà di ricondizionarla affinché possa diventare un mezzo efficiente e sicuro per chi lavorerà nella raccolta della frutta! "

Vanno consegnate presso la Casa di Prima Accoglienza della Caritas di Saluzzo in corso Piemonte 63, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30. Per informazioni: 3341197296, camposolidale@gmail.com