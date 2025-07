Ginnastica Artistica Libertas Fossano alle finali nazionali Teamgym

Si sono svolti, nel fine settimana dal 3 al 6 luglio, le finali dei campionati nazionali Teamgym Silver e Gold, a Lignano Sabbiadoro.

Con queste prove è terminato il campionato di Federazione Ginnastica d’Italia per le discipline acrobatiche.

La Ginnastica Artistica Libertas Fossano era presente con numerose squadre, che hanno coronato un percorso importante realizzatosi prova dopo prova. Essere presenti a una finale nazionale regala un’emozione unica, la consapevolezza di potersi confrontare a questi livelli con atleti provenienti da diverse parti d’Italia, lo stimolo di vedere atleti più forti e la possibilità di imparare facendo sport.

Nella prima parte di gare, il programma Silver LB, ha visto la partecipazione della squadra Team giovani femminile, 6ª classificate: Amato Alice, Bellu Angelica, Giuffrida Sara, Kalaj Melissa, Parata Angelica, ⁠Totaro Aurora, Bellavia Sara. Nel Programma LC Team giovani femminile, 4ª classificate: Aguzzi Alice, ⁠Allasia Lidia, ⁠Balocco Adelaide, ⁠Barolo Anna, ⁠Barrettini Sofia, ⁠Mandrile Gaia, Mondino Camilla, Mondino Carlotta, Pocetti Margherita, ⁠Ramondetti Sofia; Team junior mix, 7ª classificati: Bertoldi Camilla, ⁠Bonino Anna, Castellano Isabella, ⁠Caula Sofia, Trucco Rebecca, Alex Baldisor, Annalisa Breda.

Dal sabato è iniziato il programma Silver invece, con altre 4 squadre impegnate. Programma LI - Senior Mix, 5^ posizione per Vallauri Alessandra, ⁠Burdisso Chiara, ⁠Giaccardi Valentina, ⁠Scarano Sofia, ⁠Allasia Elisabetta, ⁠Trabucco Giada, ⁠Ortu Francesca, ⁠Panero Raffaele, ⁠Racca Gabriele, ⁠Balboni Christian. Nel programma LD - Junior Fem 2^ posizione, a un passo dal primo gradino del podio conquistato l’anno scorso, dimostrando una grande consistenza e capacità di rimanere ad alto livello per Milanesio Annalisa, ⁠Panero Irene, ⁠Rinero Gaia, ⁠Albergo Elettra, ⁠Rinaldi Marta, ⁠Toselli Diletta, ⁠Doci Gioela, ⁠Pintus Melissa, ⁠Ortu Angelica, ⁠Radogna Teresa. LD - Junior Mix 3^ Posizione per Borgna Beatrice, ⁠Elia Matilde, ⁠Lamberti Lisa, ⁠Mina Sonia, ⁠Teja Simone. LD - Senior Fem 8^ Posizione per Balboni Serena, ⁠Ambrogio Dorotea, ⁠Aguzzi Iris, ⁠Balocco Lucia, ⁠Bellavia Chiara, ⁠Tallone Alessia, ⁠Di Gennaro Emma, ⁠Pirra Martina, ⁠Rinero Sofia.

Una splendida settimana che ha concluso una stagione ricca di appuntamenti agonistici, in cui le squadre fossanesi hanno spesso saputo brillare. Ricordiamo che a fine mese tutto il gruppo agonistica, insieme alle atlete di Genola e Sommariva, è stato anche impegnato in uno stage formativo presso l’accademia acrobatica di Cesenatico, occasione di crescita e di preparativi per le finali qui raccontate. Il direttivo desidera ringraziare attraverso queste pagine tutto il gruppo tecnici per il grande lavoro svolto, la passione e la presenza costante sia durante gli allenamenti che le trasferte di gara, in particolar modo le responsabili di settore Monica Brisciano e Giulia Fiore. Appuntamento a tutti a settembre per ripartire con i corsi.