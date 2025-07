Rifreddo, grande successo per la 12 ore di sport organizzata dal Rifreddo ASD

Con l’evento di sabato scorso 5 luglio, si sono ufficialmente concluse le due settimane di sport organizzate dall’ASD Rifreddo, che hanno visto protagonisti tornei di Beach Volley e Calcetto, entrambi della durata di 12 ore.

Il 28 giugno è andata in scena la 12H di Beach Volley, che ha coinvolto otto squadre impegnate per l’intera giornata in un avvincente girone all’italiana, seguito da una fase a eliminazione diretta. Le prime quattro classificate si sono affrontate in semifinali e finali al meglio dei tre set. A trionfare è stata la squadra “Pochi ma Buoni”, capitanata da Mattia Pansa, ma la vera vittoria è stata rappresentata dal clima di sano agonismo, fair play e divertimento che ha accompagnato tutta la manifestazione, coinvolgendo atleti e spettatori in un’atmosfera di festa.

Sabato 5 luglio è stata invece la volta della 12H di Calcetto, giunta alla sua seconda edizione. Anche in questo caso le squadre partecipanti si sono sfidate con grande intensità e spirito sportivo, regalando al pubblico una giornata di puro spettacolo. Tra partite combattute, gol spettacolari e tanto entusiasmo, la competizione si è confermata un appuntamento molto atteso dell’estate rifreddese.

La squadra che ha avuto la meglio in questo caso sono stati gli Inazuma Eleven capitanati da Christian Caldarola i quali con un vero cammino di rivincita sono passati da ultimi del girone al trionfo.

Sono stati anche premiati il miglior portiere Ditmiri Pllumbi della squadra Whiteteam il miglior giocatore: Alessandro Bonetto della squadra CMV RINALDI e il capocannoniere: Albert Nika (sempre dei Whiteteam) che è stato assegnato con una dedica speciale a Giacomo Cacciolatti, per onorarne il ricordo e il legame profondo con la comunità sportiva.

I due tornei hanno contribuito a portare avanti l’idea dell’associazione sportiva: quella che tramite lo sport si valorizzano il territorio e le persone che ci prendono parte.

“Che sia Beach Volley o Calcio o qualsiasi altra disciplina, lo sport ha la potenza di unire tutti regalando sorrisi e gioia per un momento unico, commentano gli organizzatori.

L’ASD Rifreddo ringrazia tutte le squadre partecipanti, i volontari, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita degli eventi.

Un ringraziamento speciale va a Valentina e Maurizio degli impianti sportivi, sempre disponibili e collaborativi, e a Stefano Servolo, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell’intero progetto.