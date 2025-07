Borgo San Dalmazzo applaude con orgoglio Gabriele La Valle, talento emergente della Gym Boxe

Borgo San Dalmazzo applaude con orgoglio Gabriele La Valle, 15 anni, studente dell’ITIS di Cuneo e talento emergente della Gym Boxe. In soli 18 mesi da quando ha infilato i guantoni per la prima volta, Gabriele ha prima conquistato il titolo regionale per poi diventare vicecampione nazionale junior, portando in alto il nome della sua città.



Preparato dal campione Luca Piras, che Gabriele considera «non solo un allenatore, ma anche un mentore, sul ring e nella vita», il giovane atleta portacolori della Boxe Cuneo ha già disputato cinque combattimenti ufficiali, con un personale di quattro vittorie e una sola sconfitta.



La finale nazionale si è svolta a Cattolica a metà giugno, dove la famiglia ha accompagnato e sostenuto Gabriele alla prima esperienza tricolore. Il boxeur borgarino ha affrontato nell'ultimo incontro un avversario di grande spessore tecnico. L'esperienza, nonostante la sconfitta, si è comunque rivelata una tappa fondamentale per la sua crescita.



Inserito nella categoria 81-91 kg, Gabriele dimostra sicurezza, tenacia e una maturità sorprendente per la sua età. “Il pugilato ti insegna rispetto e disciplina”, racconta con la lucidità di chi sa che ogni colpo sul ring è anche una lezione di vita. E con lo stesso spirito aggiunge: «Invito altri giovani a provare la boxe, può dare e insegnare molto». Un messaggio semplice ma potente, rivolto a chi cerca una strada per crescere, migliorarsi e credere in sé stesso.



Il suo percorso è solo all’inizio, ma il talento, la dedizione e i valori che incarna promettono grandi cose. «Borgo San Dalmazzo ha trovato un altro esempio positivo per le nuove generazioni – il commento della sindaca, Roberta Robbione -, ancora una volta emerge l’importanza dello sport in ambito giovanile».



Giovedì 3 luglio, accompagnato dalla famiglia, Gabriele è stato accolto in Municipio dalla giunta comunale, che in questo modo ha voluto congratularsi con lui e spronarlo a continuare a coltivare il suo sogno sul ring.