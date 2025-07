Lavori al ponte sulle Rocche: a Montaldo Roero chiuderà per tre mesi la Strada Provinciale 119

Dalle ore 8 di giovedì 17 luglio la Provincia chiuderà totalmente al transito per tre mesi, presumibilmente fino alle ore 18 del 17 ottobre 2025, un tratto della strada provinciale 119 nella diramazione di Montaldo Roero alla progressiva chilometrica 2,250, per consentire gli interventi di consolidamento e rinforzo strutturale del ponte sulle Rocche, anche conosciuto come “Ponte dei Sapori”.

L’infrastruttura necessita infatti di maggior resistenza e sicurezza a fronte del transito dei mezzi pesanti e le lavorazioni previste non consentono di mantenere attivo il passaggio dei veicoli.

Saranno segnalati sul posto i seguenti percorsi alternativi: gli automezzi con provenienza da Corneliano d’Alba e Canale verranno deviati dalla sp 29 sulla sp 119 in direzione Baldissero d’Alba, mentre quelli provenienti da Ceresole e diretti a Montaldo Roero dovranno proseguire sulla sp 119 in direzione Baldissero d’Alba fino all’intersezione con la sp 29, che dovranno percorrere fino alla successiva intersezione con la sp 119 per Montaldo Roero.