Alba, il 17 luglio la "bretellina" Ovest approda in Commissione

Sarebbe dovuto essere oggetto di discussione nell'ultimo Consiglio comunale in giugno, ma la variante parziale n° 16 al Piano Regolatore Generale Comunale di Alba - presentata il 19 giugno presso l'APRO ai Comitati di quartiere di San Cassiano, Piave e Viale Masera dal sindaco Gatto, insieme agli assessori Fenocchio e Tibaldi - venne stralciata dall'ordine del giorno, dopo la raccolta firme lanciata dai residenti del condominio “Futura” di via Margherita di Savoia, indirizzata alla Giunta e al Consiglio comunale di Alba per ottenere la sospensione dell’approvazione della “bretellina” di collegamento tra la variante Dimar di San Cassiano e la rotonda della Vigna.

Un breve collegamento, anche se potenzialmente in grado di sgravare corso Europa e via Dario Scaglione da parte dell’intensissimo traffico veicolare in ingresso e uscita dalla città. Ora la variante approda nella 1° Commissione Consiliare, convocata per giovedì 17 luglio alle ore 18.00, presso la Sala Giunta, e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Alba.

Prevarrà la volontà di allontanare il tracciato previsto dalla nuova variante, che avvicina la sede stradale alle abitazioni del complesso residenziale rispetto al tracciato inizialmente previsto o, vista l'impossibilità di ampliare la sede stradale di strada Gamba di Bosco (e contestualmente considerando l'interramento del canale Enel, risolvendo una criticità espressa dal quartiere e con un notevole contenimento del consumo di suolo), si resterà sulla soluzione prospettata ai cittadini nel mese di giugno?