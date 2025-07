Lutto a Barge per Mauro Roberto, artigiano e volto storico del commercio locale

Lutto a Barge per la morte di Mauro Roberto, 60 anni, contitolare con la moglie Mirella Borda Bossana del forno artigianale che produce le ‘Batiaje di Casa Vincenti’, le famose paste di meliga bargesi vendute oltre che nel negozio di via Bagnolo anche in molti mercati e fiere del Piemonte.

La sua scomparsa è avvenuta improvvisamente ieri, venerdì 11 luglio.

Mauro per anni è stato in passato presidente dell’Aica (Associazione imprenditori, commercianti e artigiani bargesi).

I soci si stringono al dolore della famiglia e lo ricordano come: “Un uomo che credeva nei valori del commercio di vicinato e nelle opportunità che la nostra comunità poteva dare e ricevere. Era sempre pronto ad una battuta, ad uno scherzo, ad un saluto con il sorriso”.

Con la moglie Mirella lascia i figli Francesco (Bobby) e Alessandro, la mamma Emma Martina, il fratello Marco con Mara (titolari del ristorante Casa Pellico di Saluzzo) e i figli Reanna e Gabriele, le cognate Marilena e Bruna, il cognato Enzo, i nipoti, i pronipoti, le zie, i cugini, gli amici e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato lunedì 14 luglio alle 16 nella Parrocchia di San Giovanni Battista di Barge, con partenza dall'Istituto ‘San Domenico Cottolengo’ di Barge alle 15,50.

II rosario verrà recitato domani, domenica 13 luglio alle 19,30 nella chiesa parrocchiale di Barge.

Dopo la funzione religiosa, la salma sarà trasferita al tempio di Piscina per il rito della cremazione.