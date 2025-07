Lega Cuneo, Bergesio: “Concretezza e operatività, per raggiungere il traguardo su Tenda, Asti-Cuneo, ponte dell’Olla, Armo-Cantarana”

Massima concretezza e operatività: questa la sintesi della riunione del Direttivo Provinciale cuneese della Lega svoltasi ieri sera, presso la sede provinciale del partito, che ha visto la partecipazione dei vertici delle sezioni e degli eletti.



Il Segretario provinciale, Senatore Giorgio Maria Bergesio, il Vicesegretario regionale Paolo Demarchi e i Segretari di sezione di tutta la provincia oltre agli amministratori locali si sono confrontati per stilare il calendario dei prossimi eventi e fare il punto sull'impegno della Lega per il territorio.



Al centro del dibattito, l'azione legislativa che inciderà direttamente sulla vita dei cittadini e sullo sviluppo infrastrutturale. Si è parlato così del Disegno di Legge sulla Montagna, provvedimento cruciale fortemente voluto dal Ministro Calderoli e che, dopo il sì incassato alla Camera, è ora atteso al Senato.

“Un impegno irrinunciabile per la valorizzazione e la tutela delle nostre aree alpine e appenniniche", ha sottolineato Bergesio.

La discussione si è quindi soffermata sulle Infrastrutture, tema di vitale importanza per il Piemonte e per tutto il Paese.

“Il Disegno di Legge sulle Infrastrutture, approvato alla Camera, è ora in procinto di arrivare al Senato e rappresenta una svolta per sbloccare opere fondamentali”, ha detto Bergesio che ha poi riepilogato la situazione delle opere urgenti. Nel dettaglio, l'attenzione si è concentrata su interventi strategici, come il ponte dell'Olla, un'opera attesa e necessaria. Ma non solo: Bergesio ha fatto il punto sull'avanzamento dell’iter del traforo Armo-Cantarana e della statale 28, così come sul tunnel di Tenda e sul cantiere dell'Asti-Cuneo, “opere che sono un segnale chiaro dell'efficacia dell'azione di governo della Lega e della sua capacità di tradurre le promesse in opere concrete”.



Non solo legislazione, ma anche radicamento sul territorio. All’ordine del giorno c’era infatti anche il fitto calendario di appuntamenti, in particolare il tradizionale evento sul Monviso che quest’anno si terrà il 6 settembre, e l'immancabile appuntamento di Pontida in programma il 21 settembre, pilastri dell'identità e della forza del movimento, momenti di unità e mobilitazione che rafforzano il legame con la base.



“Siamo al lavoro su dossier fondamentali che daranno risposte tangibili ai cittadini. Dalla montagna alle infrastrutture vitali per la nostra provincia, dalla giustizia ai grandi eventi che ci vedranno protagonisti, l'impegno della Lega è massimo e la nostra determinazione altrettanto", commenta il Senatore Bergesio.