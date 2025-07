Lo sport per "superare le barriere": a Bra si è concluso il torneo di calcio della comunità senegalese

Dopo le semifinali di sabato 5 luglio nel pomeriggio di domenica 6 si è svolta la finale del torneo di calcio della Comunità Senegalese della provincia di Cuneo (presente anche ad una squadra ospite di Vercelli, fuori provincia).

Il torneo, iniziato sabato 12 giugno e che ha impegnato le squadre per 4 fine settimana, è stato organizzato dall’Associazione ASBARL (Associazione Senegalese Bra Alba Roero Langhe), in collaborazione con l’ASFO (Associazione Senegalese di Fossano) e come ormai da tradizione tutte le partite sono state giocate a Bra, con otto compagini partecipanti: Bra, Alba, Cuneo, Roreto, Fossano, Centallo, Caramagna e Vercelli.

La finale di domenica è stata vinta dalla squadra del Fossano contro la squadra di Vercelli con il punteggio di 1 - 0. Le semifinali di sabato avevano visto il Vercelli battere ai rigori la squadra di Alba (la partita era finita in parità 0 a 0), mentre il Fossano vinceva 1 a 0 contro il Cuneo.

Alla finale sono stati invitati il Sindaco di Bra Giovanni Fogliato, città ospitante e l’Assessore allo Sport Francesco Matera, che hanno provveduto a salutare il pubblico e la comunità senegalese ed a premiare i giocatori finalisti del torneo. Era presente anche il Presidente dell’Anolf, associazione promossa dalla CISL, sul problema delle migrazioni, che ormai da anni collabora con le diverse associazioni e comunità di cittadini di origine straniera.

Dopo gli inni nazionali, molto vivace il tifo durante la finale con momenti di preparazione, balletti propiziatori e anche un momento di preghiera. Interventi degli invitati e dei rappresentanti della Comunità Senegalese. Un grosso striscione sottolineava l’importanza dello sport e del Calcio per superare le “barriere” e costruire la Comunità. E’ stato un pomeriggio di festa e di sport, che concludeva un torneo partecipato non solo dai giocatori in campo, alcuni anche di altri Paesi oltre che al Senegal, ma da una comunità molto presente ed apprezzata sul territorio. Il prossimo appuntamento organizzato dall’ASBARL sarà la festa senegalese della sera di sabato 2 agosto , sempre a Bra, aperta a tutta la cittadinanza, con musica, tamburi, con possibilità di cenare con pietanze e bevande del Senegal. La festa si svolgerà presso la Scuola Primaria “Edoardo Mosca”, in via Monte Grappa, 12.