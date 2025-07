Mondiali junior di Canoa Slalom a Foix: Dennis Fina fuori dalla finale, ma con un tempo da quarto posto

È mancato davvero poco a Dennis Fina per centrare l’accesso alla finale dei Campionati Mondiali Junior e Under 23 di Canoa Slalom. Il giovane atleta cuneese del Granda Canoa Club, alla sua prima gara in maglia azzurra, ha chiuso la semifinale della canadese monoposto al 17° posto.

Nonostante un tempo di gara che lo avrebbe proiettato al 4° posto, i 5 tocchi di porta (10 secondi di penalità) gli hanno fatto perdere la possibilità di rientrare nei primi 12 classificati, necessari per accedere alla finale. Una prestazione comunque di valore, maturata in un contesto tecnico di altissimo livello, che dimostra quanto Dennis sia pronto a competere con l’élite europea della sua categoria.

Archiviata l’esperienza iridata, Dennis si prepara ora a un altro prestigioso appuntamento internazionale: sarà infatti impegnato dal 20 al 26 luglio a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, per partecipare all’European Youth Olympic Festival (EYOF), una sorta di Olimpiade giovanile riservata agli atleti europei tra i 14 e i 18 anni, organizzata dai Comitati Olimpici Europei. Alla manifestazione, che inizierà con la cerimonia di apertura il 20 luglio presso la Toše Proeski Arena, Dennis sarà l’unico atleta italiano a rappresentare l’Italia nella categoria C1 slalom.

L’edizione 2025 dell’EYOF vedrà la partecipazione di circa 3.600 giovani atleti provenienti da 48 Paesi europei, impegnati in 11 discipline sportive. Per Dennis sarà non solo un’occasione per confrontarsi con i migliori della sua età a livello continentale, ma anche un’esperienza unica di crescita personale, culturale e sportiva all’interno del Villaggio Olimpico giovanile.

Il tempo per rifiatare è poco, ma la motivazione è alta. Dopo i Mondiali di Foix, l’EYOF rappresenta una nuova occasione di confronto internazionale e di crescita. Dennis parte per Skopje con la voglia di continuare a migliorare, un passo alla volta, ma anche con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per salire sul podio.