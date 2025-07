Nel cuore della 100 Miglia del Monviso

Pochi giorni ad una mitica gara: 167 chilometri, 9mila metri di dislivello, due giorni e due notti a correre lungo le vie del centro storico medievale di Saluzzo e poi su, fino ai sentieri in quota, tra un concentrato di vedute mozzafiato.

[M160K- anno 2024 - Foto Stefano Jeantet]

La 100 Miglia del Monviso lancia la sua quinta edizione da venerdì 18 a domenica 20 luglio. Un weekend di sfide in un trittico di competizioni per i diversi allenamenti di gambe e testa: con una gara regina, la 100 Miglia Monviso – M160K, la M50K da 50km, la M20K da 20km, e lo storico Monviso Trail, il 24 agosto, in direzione del Re di Pietra (3.841 m.).

[M160 K del 2024 - Foto Paolo Cilli]

Accanto al luogo di partenza (a Saluzzo, in piazza Cavour (venerdì 18 alle 21) un "Village" che fa da campo base e si affianca al programma di eventi collaterali, sportivi e non, per i tanti appassionati che si coinvolgono nell’emozione degli atleti, seguendoli in gare che vogliono prima di tutto accogliere e ospitare, promuovere e far vivere esperienze uniche nelle Terre del Monviso. Ma che hanno anche un cuore solidale ed ecologico.

[In foto Alberto Dellacroce, coordintaore della Fondazione Bertoni, Ente strumentale del Comune di Saluzzo]

“La prima volta che ho sentito parlare di Centomiglia del Monviso ho pensato che sarebbe stato difficile, molto difficile organizzare un ultratrail - commenta Alberto Dellacroce, coordinatore della Fondazione Bertoni, -. Ho immaginato che sarebbe stato folle e incredibilmente faticoso, ma non impossibile: il mio lavoro è trasformare le idee in realtà. Soprattutto le più visionarie".

Oggi è una macchina organizzativa imponente - continua Dellacroce - 500 volontari, centinaia di sentieri che si uniscono in un percorso, 18 punti-ristoro, due parchi naturali di una riserva transfrontaliera patrimonio Unesco. Ma c’è stato un momento, l’anno dell’edizione zero, in cui era soltanto il sogno di un piccolo gruppo di persone. Venti pionieri a correre uno dei percorsi meno antropizzati dell’arco alpino. E noi lì, a curarli, a guardarli attraversare l’ignoto, dentro e fuori di sé, tra i boschi e lungo le creste. In solitudine. In quel primo tramonto dal Colle di Gilba, il cellulare in mano per monitorare gli spostamenti e il Monviso negli occhi, ho capito davvero il senso di un’impresa che non è né sportiva, né personale: è uno sforzo collettivo che accende una luce su un territorio, la fotografia di una comunità generosa, che sostiene gli atleti con la musica e una pacca sulla spalla, si toglie la giacca e si mette a correre, anche soltanto per un chilometro, per assicurarsi che nessuno perda il sentiero".

Quattro distanze, a ognuno la sua gara. Eccole la M160K, la M50K , la M20K, e la storica Monviso Trail.

[Nella foto sopra la partenza della M160 K 2024 a Saluzzo - Foto Marco Rostagno]

La M160K: sicuramente è la sfida regina con 9.000 metri di dislivello positivo che si sviluppano in 160 km tra Valle Po – Bronda e Valle Varaita, con partenza e arrivo nella capitale dell’antico Marchesato: Saluzzo. Dal centro storico di Saluzzo alle alte cime.

[La prima gara della M160K del 2020 - Foto Stefano Jeantet]

[La gara 2023 - foto Daniele Boffelli]

La M50K: anche per il 2025 la grande novità vede interessata la distanza intermedia con un percorso, almeno nella prima parte, completamente inedito e la partenza in Valle Po a Sanfront. 50 km e circa 3.000 metri di dislivello, a cavallo tra la bassa Valle Po e la bassa Val Varaita percorrendo la vecchia strada che giunge sino al colle di Gilba, passando per antiche rovine, una cava di calcare, borgate caratteristiche e piste forestali.

[Foto Stefano Jeantet - 2024]

[Foto Stefano Jeantet - 2024]

La M20K: che cosa mancava alla 100MM? Una gara corta che desse modo anche a coloro che hanno pochi km nelle gambe, o poco tempo, di far parte della “grande famiglia” della 100. La domenica mattina, 20 km e circa 1.000 metri di dislivello da Brossasco sino a Saluzzo passando per Isasca, San Bernardo del Vecchio e Santa Cristina. Un tragitto in un bosco antico, tra chiese e colli, per chiudere con 5 km che ti fanno immergere nell’Italia del 1500 del Marchesato.

[Foto Stefano Jeantet]

La mitica Monviso Trail

Domenica 24 agosto il trittico del Monviso si chiude a Crissolo, il Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Monviso. Per l’occasione prenderà il via il Monviso Trail, una 26 km che lungo i sentieri storici del “Giro di Viso” passerà nella storia dell’alpinismo italiano, attraverso Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto. Un totale di 1.900 metri di dislivello al cospetto del Re di Pietra, una gara che in oltre 10 anni di storia è diventata il riferimento per migliaia di corridori in cerca di sfide estreme.

[Monviso Trail - foto Marco Gallian]

A Saluzzo, in piazza Cavour, luogo di partenza e arrivo della 100 miglia Monviso, il commento della gara regina sarà ancora dello speaker blasonato Ivan Parasacco, voce del TorX, che sa trasmettere il pathos della partenza delle ultra trail e accogliere, esultante e riconoscente gli atleti all’arrivo, dopo la fatica incredibile dell’impresa, insieme a tutto il pubblico. I tempi dei runner (42 ore il tempo massimo) con la classifica ufficiale saranno a cura di Wedosport.

[ Enrica Dematteis, prima donna della 100MM ( 2024 ) e la sorella gemella Luisa oro nella M45k - Foto Marco Isaia]

[100MM anno 2024: l'arrivo del vincitore Daniele Calandri - Foto Marco Isaia]

Nei percorsi sono coinvolti 18 Comuni, 2 vallate, 20 punti ristoro, un parco, 30 associazioni, migliaia di spettatori e il motto è sempre lo stesso: l'unione fa la forza.

Chi corre la 100 Miglia del Monviso corre con il sostegno della Regione Piemonte e Consiglio Regionale con gli Stati generali di Prevenzione e Benessere Salute, dell’Atl del Cuneese, del Parco del Monviso, del Comune di Crissolo.

Promotori sono il Comune di Saluzzo, i Bim di Valle Varaita e Valle Po, le Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita. L’organizzazione tecnica è della Fondazione Bertoni con la consulenza sportiva di Carlo Degiovanni, tra i creatori della 100 Miglia Monviso cinque anni fa, delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront.

Il sindaco di Saluzzo Franco Demaria: “Un grande evento sportivo che coinvolge tanti super atleti italiani e stranieri e che si inserisce tra i più importanti del settore, legando contemporaneamente un territorio unico per bellezza. Tanti comuni, enti, associazioni, sponsor e volontari che lavorano insieme a testimonianza di quanto sia importante il progetto Terres Monviso”.

[Il sindaco di Saluzzo Franco Demaria e il commentatore sportivo Ivan Parasacco]

“L' ASD US Sanfront Atletica – afferma il presidente Antonello Ferrero – il prossimo anno compirà 50 anni e da sempre la specialità che ha contraddistinto la Società e stata la corsa in montagna fin da quando i trail non esistevano ancora. Decine i titoli conquistati a tutti i livelli da provinciali a nazionali sino al mondiale junior del 1992 di Maurizio Gemetto. In questo ambito si pone anche l'esperienza della 100M in un contesto di amicizia e di collaborazione che vede presenti anche altre squadre ed altri soggetti con i quali, da sempre, vengono condivisi gli stessi ideali e la stessa passione. La 100M ha avuto il merito di riunire gli intenti a dimostrazione di come si possa fare qualcosa di più grande quando si lavora tutti insieme con un'unica regia, quella della FAB.

Il motto è sempre lo stesso: l'unione fa la forza e, come in questo caso, la sinergia di più fattori ha consentito di ottenere l'obiettivo prefissato ossia quello di far conoscere il territorio mediante una pratica sportiva legata ai fini istituzionali delle stesse squadre coinvolte. A Sanfront per la prima volta dopo 5 anni ci sarà una partecipazione diretta con la prova dei 50k che partirà dal centro del paese. L’auspicio è che la 100M possa servire per affermare l'essenza di questo magnifico sport che è la corsa in montagna, che la gloriosa Società custodisce".

Giulio Peyracchia tecnico e presidente onorario Podistica Valle Varaita: "La nostra Podistica da sempre crede nell'inestimabile valore del fare gruppo e nel legame col territorio. La 100Miglia li incarna in modo speciale riuscendo a mettere insieme in un grande evento due vallate, società sportive, amministrazioni, associazioni, enti, volontari. Una coesione che diventa vincente.

Dal punto di vista agonistico, dico sempre che nel correre si può provare il piacere della fatica, in distanze così diventa "il piacere della resilienza".

La 100Miglia non è solo una gara, per l'atleta si aggiunge il fascino della sfida. Ed è bello che accanto alla sfida dei "giganti" delle lunghe distanze, ci sia l'opportunità di vivere l'atmosfera del grande evento anche per chi non ha tutti quei km nel "motore" e può scegliere le distanze più corte, che così corte poi non sono. Siamo contenti come società di esser un tassello di questa manifestazione".

Giovanni Fina, presidente del Bim Valle Varaita: “Una manifestazione sportiva, che continua ad essere un motore di promozione turistica con iscrizioni in crescita. Speriamo sia un trend sempre ascensionale, cercando di dare alla gara sempre più impostazione attrattive e novità".

Silvano Dovetta, presidente Unione Montana Valle Variata: "Una manifestazione riuscita che coinvolge le vallate, in un strategico abbinamento di attività sportiva e promozione del territorio”.

Dal Parco del Monviso sottolineano come “il nuovo tracciato della corsa sia più rispettoso delle esigenze di conservare la ricca biodiversità dell’area protetta e interferire molto meno con i principali siti in cui è registrata la presenza della salamandra Lanzai, anfibio endemico del Monviso, presente soltanto qui a livello mondiale: ciò evita i possibili danni collaterali alla già ridotta popolazione di questo animale connessi al passaggio dei corridori, anche in orario notturno, che è quello di massima attività vitale della salamandra”.

[M160- anno 2023 - Foto Daniele Boffelli]

Il grazie degli organizzatori è rivolto alla marea di volontari che stanno effettuando le ultime riunioni per verificare che tutto sia in ordine sul tracciato di gara e nelle varie postazioni in cui seguiranno lo svolgimento della manifestazione, in collaborazione con Forze dell'Ordine.

"La 100 Miglia del Monviso è anche una palestra di passione e lavoro - sottolinea Alberto Dellacroce - A coloro che mi hanno affiancato e che, in diverse occasioni, hanno preso il timone della nave in questo incredibile viaggio, va un enorme grazie. Luigi, oggi Pietro, così come lo Staff che in questi anni è cresciuto con noi, persone che hanno saputo comprendere il valore sportivo ma anche scoprire l'immenso patrimonio umano."



100 Miglia Monviso: sport, salute, ecologia, solidarietà

I Run for Find The Cure

Per il secondo anno la 100 Miglia Monviso rinnova il sodalizio con Find The Cure Italia ODV confermando la partecipazione delle sue quattro gare al CortoCircuito Solidale di I Run For Find The Cure che unisce gare caratterizzate da un forte spirito di solidarietà.

[Foto Marco Isaia]

Campionato Mondiale di Plogging

Per il quarto anno la 100 Miglia Monviso rinnova la sua partecipazione al Campionato Mondiale di Plogging. Il plogging una attività sportiva che combina la corsa (o camminata) con la raccolta di rifiuti. Uno sport adatto a tutti: bastano un paio di scarpe da corsa, un sacchetto e un paio di guanti per fare la propria parte!

Vibram Terres Monviso Running Park – i percorsi 2025

La 100MM sarà anche l’occasione per avere nelle Terre del Monviso il Team Vibram e correre il Park che “insieme” stanno realizzando. Tutte le informazioni: 100migliamonviso.eu

Il programma 100 Miglia del Monviso 2025

Venerdì 18 luglio

Ore 15 – Apertura Village e segreteria di Saluzzo

Ore 20 – Saluti istituzionali

Ore 21 – Partenza M160K

Sabato 19 luglio

Ore 9 – Apertura Village di Saluzzo

Ore 13.30 – Apertura segreteria M50K a Sanfront

Ore 15 – Partenza M50K da Sanfront

Dalle ore 18 – Primi arrivi M160K a Saluzzo

Dalle ore 19.30 – Primi arrivi della M50K a Saluzzo

Domenica 20 luglio

Ore 7.30 – Apertura segreteria M20K a Brossasco

Ore 9 – Partenza M20K da Brossasco

Ore 9– Apertura Village di Saluzzo

Dalle ore 10.45 – Primi arrivi M20K a Saluzzo

Ore 15 – Premiazioni M20K – M50K – M160K

Ore 17 – Chiusura Village

Gli eventi collaterali

Mercoledì 16 luglio

La U.s. Sanfront Atletica organizza la manifestazione “Quat saut per i bric ed Sanfrunt”. Ritrovo alle 18,30 presso piazza IV Novembre (ala comunale). Partenza ore 19 bambini e 19,30 adulti.

Giovedì 17 luglio in piazza Cavour a Saluzzo alle 17.30 “Corri con… Valentina Michielli - PE3 – Saluzzo > Castellar.

Un allenamento di circa 16km e 300D+ lungo il percorso del Vibram Terres Monviso Running Park, insieme alla nuova ambasciatrice del programma, top runner Valentina Michielli.

[La top runner Valentina Michielli]

Venerdì 18 luglio

In piazza Cavour a Saluzzo a margine della partenza, alle 21.10 ”I run for find the cure” racconta il progetto Home Sweet Home, fondo per il sostegno alla messa in sicurezza abitativa nei territori africani sostenuti da Find The Cure.

Dalle 21.30

Maratona cinema by Vibram

La programmazione si ripeterà sabato 19 luglio, dalle 21.

[Fermo immagine da "Odyssea Borealis"]

Verranno proiettati i docufilm: Odyssea Borealis- The unknown still exists con Matteo Della Bordella. A seguire “Cervino- La cresta del Leone” con Hervè Barmasse. Di seguito “Duality” con: Con Yulia Baykova, Audrey Bassac, Juliette Blanchet, Uxue Fraile. E infine “The extraordinary story” un film racconta l’impresa del team Vibram all’UTMB 2011: cinque atleti, seguiti giorno e notte, tra paesaggi estremi e momenti intensi. Un viaggio umano oltre i limiti fisici e mentali.

Sabato 19 luglio- ore 16 sotto l’ala coperta di Ostana: un laboratorio musicale con la Fabbrica dei suoni dedicato a famiglie con bambini 6/10 anni . Prenotazioni alla mail segreteria@fondazionebertoni.it

Ore 16 a Chianale – Pontechianale “Te la racconto io l’Occitania” di e con Silvia Mattiauda Laboratorio, Iniziativa per i bambini. Prenotazioni alla mail segreteria@fondazionebertoni.it

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della 100 Miglia Monviso.