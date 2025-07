Bande in festa a Cuneo: centinaia di musicisti e majorettes per i 70 anni di ANBIMA

In occasione del 70esimo anniversario di fondazione dell’ANBIMA APS, la città di Cuneo ha ospitato un evento a cui hanno partecipato bande provenienti da tutta la regione.

Settant’anni di musica, tradizione e passione.

L’ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) ha celebrato il suo importante anniversario trasformando il centro di Cuneo in un palcoscenico a cielo aperto per oltre mille tra musicisti e majorettes provenienti da tutto il Piemonte.

La sfilata è iniziata in piazza della Costituzione, con il ritrovo delle delegazioni bandistiche, per poi proseguire festosamente lungo corso Nizza fino a piazza Galimberti, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale. Sul palco, oltre al presidente del Piemonte Alberto Cirio e al buschese Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna, e ai vertici nazionali e regionali dell’ANBIMA, erano presenti anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l’assessora alla Cultura Cristina Clerico, l’assessora alle Manifestazioni Sara Tomatis e l’assessore all’Urbanistica Alessandro Spedale.

Durante i discorsi istituzionali è stato sottolineato il valore sociale e culturale delle bande nella memoria collettiva. In Piemonte l’ANBIMA conta oggi 280 formazioni con oltre 12.000 associati, confermandosi una delle reti musicali più vive e radicate nel territorio.

Domenico Cera, maestro della Banda Musicale di Bernezzo e consigliere provinciale dell’ANBIMA per la provincia di Cuneo, ha sottolineato:

«Quello che facciamo non è solo opera di tipo musicale folklorica, ma è un’opera sociale, aggregativa ed educativa. Spesso cerchiamo di fare alchimie per evitare il disagio e le devianze giovanili, ma nel Paese che è culla della musica, non abbiamo mai pensato a investire seriamente su quello che è l’aspetto pedagogico della musica».

La Banda di Bernezzo, da lui diretta da oltre quarant’anni, porta avanti attività musicali e formative gratuite per statuto, attraverso la Scuola di Musica Bruno Delfino e progetti speciali che coinvolgono i giovani del territorio.

La manifestazione è stata molto apprezzata anche dal presidente della Banda di Villafalletto, Dario Alladio:

«Abbiamo partecipato con entusiasmo alla manifestazione di Cuneo, svoltasi sulla falsariga di quella organizzata sempre dall’ANBIMA nel 2023 a Torino per Santa Cecilia. È stato un onore sfilare nuovamente con i tamburi imperiali in prima linea nella sezione di Cuneo e portare alla manifestazione i molti giovanissimi musici della nostra banda.»

La sfilata ha coinvolto le sezioni provinciali piemontesi di Novara-Vercelli, Biella, Verbano Cusio Ossola, Asti-Alessandria, Torino e Cuneo, quest’ultima suddivisa in due gruppi, a testimonianza della vivacità musicale della Granda. L’evento si è concluso con l’atteso concerto finale della Banda Musicale Giovanile del Piemonte, che ha ricevuto lunghi applausi da parte del pubblico.

La celebrazione del settantesimo anniversario ha mostrato come la musica di banda continui a essere un punto fermo nel tessuto sociale e culturale italiano, capace di emozionare, unire e tramandare.