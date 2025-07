Davide Aloia riconfermato bomber del Bra

"Aloia che fa gol, la curva esulta!".

Uno dei cori ricorrenti del tifo organizzato giallorosso "Bra Front", dedicato proprio a Davide Aloia.

La società A.C. Bra comunica la riconferma del bomber classe 2000.

Giunto in maglia giallorossa nel luglio 2024, ha messo a segno 14 gol tra Coppa Italia, Serie D e Poule Scudetto. Arrivato in punta di piedi nella città della Zizzola, ha saputo farsi apprezzare per la sua voglia di lottare, di fare a sportellate, di tenersi sulle spalle l'attacco, di fare gol con il suo fiuto del gol. Un "numero 9 old style" pungente ed efficace. E adesso, il calcio professionistico con il Bra!