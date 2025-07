Il comune di Rifreddo e l’associazione “Giovani di Turno” a Venaria Reale per l’evento nazionale promosso da Hangar Piemonte

Il comune di Rifreddo, nella persona del sindaco Elia Giordanino, e Alessandra Pagano e Andrea Costa, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione “Giovani di Turbo” sono stati ospiti il 10 e l’11 luglio alla Reggia di Venaria Reale a “Bussola”, l’evento nazionale promosso da Hangar Piemonte, in quanto vincitori della call Hangar Ponint 2024.

La seconda edizione, dal titolo “Bussola 5.0 – Il digitale a supporto della trasformazione dei luoghi e dei territori”, è stata un’occasione di incontro e confronto tra gli spazi culturali accompagnati dalle call di Hangar Point 2024 e 2025, policy maker, esperti, istituzioni e casi studio nazionali e internazionali.

Il focus dell’edizione 2025 è il digitale come forza trasformativa per la cultura. Due giornate dedicate al “fare” e al “pensare” digitale di interventi e dialoghi per esplorare come la tecnologia possa incidere sulla produzione di conoscenza, sulla costruzione di relazioni, sul dialogo con i territori e sulle pratiche di fruizione culturale.

Questa edizione è realizzata in collaborazione con la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali nell’ambito del progetto “Dicolab - Cultura al digitale”, promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, con il sostegno dell’Unione europea – Next Generation EU.

“Un esperienza formativa - commenta il sindaco Elia Giordanino - di altissimo livello e di interessante confronto con realtà sociali e culturali a livello nazionale. Un grazie all’associazione Giovani di Turno che attraverso la partecipazione a bandi e l’ottenimento di risorse è riuscita a dare avvio ad un percorso di riqualificazione del Rifreddo Landscape Lab e restituisce alla comunità eventi e momenti formativi per tutte le età”.