Presentata la nuova Pro loco di Beinette

È stata presentata ufficialmente lo scorso venerdì 11 luglio, in una gremita sala Olivetti, la nuova Proloco di Beinette.

Un gruppo affiatato e un progetto fortemente voluto, come avevano anticipato dal gruppo: "Ci sono voluti anni, incontri improvvisati, chiacchiere davanti a una birra, serate passate a dire 'dobbiamo farla, prima o poi' - dicono dal gruppo -, intanto il tempo passava, tra tentativi, delusioni e l’idea che “tanto non ci crede nessuno”. Qualcuno, però, ci ha creduto davvero, anche quando sembrava inutile. Con pazienza, testardaggine e tanto amore per il paese, quel sogno è diventato realtà: è nata la Pro Loco Beinette. Ora c’è uno spazio nuovo, vivo, che unisce, crea, accoglie. E ogni volta che ci si ritrova insieme, si sente forte che ne è valsa la pena".

Il presidente del gruppo è Luca Mondino che sarà coadiuvato da Samuele Forneris vice presidente, Letizia Caula segretario e Stefania Forneris, tesoriere. Nel direttivo anche i consiglieri Federico Quaranta, Aurora Unia e Davide Fantini.

“Grazie di questa accoglienza, ci fa molto piacere - il primo commento fatto dal neo presidente, in occasione della presentazione -. Si è creato un bel gruppo, questi ragazzi si sono dati tanto da fare in questi anni, sia con il palio che come gruppo animatori e hanno tanta voglia di fare. La serata inaugurale è stata piena di entusiasmo, sorrisi e voglia di fare squadra! Grazie a tutti per averci dedicato il vostro tempo, la vostra curiosità e il vostro calore. È stato solo l’inizio… e che inizio! Vi ringraziamo per aver condiviso con noi le vostre idee! Non vediamo l’ora di leggerle tutte e trasformarle in realtà, insieme! Ci vediamo presto con tante nuove iniziative! Abbiamo in serbo momenti speciali da vivere insieme".

Il primo appuntamento sarà ad agosto con San Magno, altre attività e appuntamenti saranno comunicati nei prossimi giorni sui canali social ufficiali della Pro loco.