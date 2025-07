Come preparare l’auto prima della spedizione: guida semplice e utile

Devi trasportare la tua auto ma sei preoccupato che qualcosa possa andare storto? Spostare un veicolo può sembrare semplice, ma in realtà richiede cura, precisione e competenza. Il primo passo consiste nell’affidarsi a professionisti del settore, ma esistono anche alcune accortezze che puoi adottare per evitare inconvenienti e affrontare il tutto con maggiore serenità. In questa guida ti accompagniamo passo dopo passo nella preparazione del tuo veicolo, per assicurarti che il trasporto si svolga senza intoppi.

Perché la preparazione è fondamentale

Se questa è la prima volta che trasporti una vettura forse non saprai che prima di spedirla è necessario prepararla. Non ti preoccupare si tratta di un’operazione piuttosto semplice e che potrai fare in autonomia. Ti consigliamo però di prenderti il tempo necessario e non fare le cose all’ultimo momento o di fretta. Una preparazione ben fatta faciliterà la spedizione, diminuirà il rischio di danni, eviterà spese inaspettate o malintesi e ti permetterà di consegnare la vettura nei tempi prestabiliti.

Pulizia e documentazione fotografica

Prima di affidare la tua macchina al trasportatore è indispensabile che tu controlli con accuratezza il suo stato. Per facilitare questa operazione lava bene l’auto esternamente.

A questo punto passa alla fase dell’ispezione, osserva eventuali danni o graffi nella carrozzeria, non dimenticare di guardare anche i cerchioni e i paraurti. Segna tutto quello che non va e documenta il tutto con una serie di fotografie. Un amico o un familiare possono aiutarti, così da essere certi di non aver dimenticato nulla.

Questa fase serve a verificare la presenza di eventuali danni occorsi durante la spedizione e ad evitare eventuali contestazioni.

Cosa rimuovere dall’auto

I mezzi da trasportare devono essere consegnati vuoti e senza oggetti sporgenti.

Ecco una check list per controllare tutto quello che deve essere tolto:

Rimuovi tutti gli oggetti personali (Chiavi, telecomandi, penne, monetine ecc.)

Togli il navigatore

Elimina oggetti che sporgono, ad esempio l’antenna o il portabici

Controlla tutti i vani portaoggetti

Prendi tutti i documenti

Rimuovi il kit di sicurezza (gilet catarifrangente, triangolo, catene da neve, estintori)

Controlla le tasche dietro i sedili

Togli eventuali seggiolini

Rimuovi i coprisedili

Svuota completamente il bagagliaio

Controlla che non ci sia nulla sotto i sedili

Anche in questo caso 4 occhi sono meglio di 2.

Carburante, batteria e pressione gomme

Durante il trasporto l’automobile dovrebbe avere meno peso possibile, per questo il carburante all’interno del serbatoio dovrebbe essere solo quello necessario a spostare la macchina durante le operazioni di carico e scarico e a raggiungere il distributore più vicino una volta ritirata. Di regola il serbatoio deve essere riempito a 1/4 della sua capacità.

Prima della consegna ricorda di controllare anche che la batteria sia carica e funzioni correttamente. Un malfunzionamento potrebbe rendere impossibile posizionare il mezzo o manovrarlo una volta a destinazione. Infine, è consigliabile verificare la pressione delle gomme. Gomme ben gonfie permettono di maneggiare i veicoli con maggiore fluidità e riducono le possibilità di danneggiare il veicolo.

Se invece devi spedire un’automobile che non funziona è fondamentale contattare la compagnia e riferire le tua necessità. Serviranno macchinari specifici come gru o verricelli.

Check finale prima del ritiro

Finalmente è arrivato il giorno del ritiro.

Prima della consegna procedi con questo ultimo controllo:

Le luci e le frecce funzionano?

C’è abbastanza carburante per muovere l’auto?

I finestrini anteriori e posteriori sono chiusi?

Il freno a mano è inserito?

Hai disattivato l’allarme?

Alcune compagnie possono richiedere il libretto della macchina in originale o in copia, verifica se devi lasciarlo all’interno del veicolo o consegnarlo al personale.

Cosa succede se l’auto non è pronta?

Preparare correttamente la vettura è fondamentale non solo per ridurre il rischio di danni, ma anche per evitare che il servizio venga rifiutato. Se il veicolo non è pronto nei tempi e nei modi concordati, la compagnia potrebbe infatti decidere di non procedere con il ritiro.

Per questo è essenziale leggere con attenzione il contratto: in alcuni casi, oltre al mancato trasporto, potrebbe essere applicata una penale a carico del cliente.

Come hai potuto vedere, preparare un’auto per la spedizione richiede solo un po’ di attenzione e cura per i dettagli. Seguendo questa guida, potrai agevolare ogni fase del processo e ridurre al minimo il rischio di danni o imprevisti.

Tuttavia, il trasporto vero e proprio resta una fase delicata, che richiede competenze specifiche e un alto livello di professionalità. È quindi fondamentale affidarsi a operatori esperti e affidabili, in grado di rispondere a tutte le tue esigenze.

Per semplificare la scelta della compagnia giusta, puoi affidarti a spediamoauto.it: ti basterà inserire poche informazioni sul tuo veicolo e sulla destinazione, e il sistema selezionerà per te l’opzione più adatta. Riceverai un preventivo in modo semplice, veloce e trasparente.















