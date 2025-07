Consumi elettrici in calo nel 2025: un segnale di cambiamento tra clima e innovazione

Nel periodo gennaio-maggio 2025, la richiesta di energia elettrica in Italia si è attestata sui 125 miliardi di kWh, segnando un calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una flessione significativa se confrontata con la crescita del 2,2% rilevata l’anno scorso, quando il fabbisogno aveva superato i 312 miliardi di kWh, sostenuto da un’estate eccezionalmente calda.

Secondo i dati di Terna, il mese di maggio ha registrato una contrazione dei consumi pari al 2,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Dopo l’aggiustamento per temperatura e calendario, il dato corretto si attesta a -1,8%. La riduzione è stata omogenea su tutto il territorio: -3,1% al Nord, -3% al Centro e -1,6% al Sud e Isole. Questo andamento segnala un rallentamento generalizzato, che coinvolge diversi settori produttivi e domestici, e indica una possibile fase di transizione nel modo in cui l’energia viene consumata.

Di fronte a questa situazione, è importante considerare i fattori che influenzano la domanda di energia in Italia. Da un lato, il minor consumo può essere attribuito a condizioni climatiche più miti rispetto alla media stagionale, dall’altro, persistono elementi strutturali che contribuiscono a un uso inefficiente dell’energia, influenzando ancora la domanda complessiva. Le inefficienze legate a vecchi impianti e alla dispersione di energia rappresentano una sfida importante per il sistema energetico nazionale.

Secondo la guida di Acea Energia, impianti obsoleti e dispersioni di corrente contribuiscono a incrementare i fabbisogni in modo invisibile ma costante. Anche elettrodomestici datati e sistemi di climatizzazione inefficaci rappresentano un fattore critico, poiché aumentano il consumo senza apportare un reale beneficio in termini di comfort o funzionalità.

In controtendenza, l’efficienza energetica guadagna terreno: crescono le famiglie che adottano soluzioni smart per monitorare i consumi, installano pannelli fotovoltaici e puntano su elettrodomestici di nuova generazione. Un cambio di passo che potrebbe, nel medio termine, stabilizzare i consumi su livelli più sostenibili, con effetti positivi anche sul fronte ambientale.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.