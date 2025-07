Ferrero, 240 milioni di euro sul piatto per il controllo del gruppo francese Cpk

Trattativa in esclusiva con il fondo di investimento Eurazeo per acquistare francese il gruppo francese Cpk (foto Andrea Boano)

Dopo l'annuncio della maxi operazione da 3,1 miliardi di dollari per l’acquisizione di Wk Kellogg ( leggi qui ), non si placa la voglia di crescita dimostrata dal gruppo albese Ferrero in uno scenario che vede i confini dell’industria alimentare europea e mondiale in fase di profonda trasformazione.

Una nota diffusa nei giorni scorsi da Eurazeo conferma l’esistenza di una trattativa avanzata per il passaggio in esclusiva con lo stesso fondo di investimento per l'acquisizione del gruppo francese Cpk, acronimo di Carambar Poulain Krema.

Il fondo è in trattativa con Ferrera Candy Company, azienda leader nel settore dolciario degli Stati Uniti, rilevata da Ferrero nel 2017 e da allora protagonista a sua volta di diverse acquisizioni. Realtà che numerosi marchi di caramelle i più noti dei quali sono i colorati Jelly Belly Beans e caramelle Nerds.

"Eurazeo ha dichiarato all'Afp di detenere una partecipazione 'di maggioranza' in Cpk senza specificarne l'entità", riporta l'agenzia Adnkronos.

Fondata nel 2017 in seguito all'acquisizione di 14 marchi del gruppo americano Mondelez e all'integrazione nel 2018 con la società Lamy Lutti, CPK è una piattaforma indipendente che opera nel mercato dolciario e del cioccolato. Con un portafoglio di marchi iconici, il gruppo è presente principalmente in tre segmenti di mercato: dolciumi (in particolare con Carambar, Lutti, Krema e Michoko), cioccolato al latte con il marchio britannico Terry's e marchi francesi di cioccolato come Poulain e 1848. CPK dispone di tre siti produttivi e un laboratorio in Francia e impiega oltre 900 dipendenti.

"In base ai termini di questo accordo – si legge nella stessa nota –, Eurazeo e i suoi partner cederanno l'intera partecipazione finanziaria in CPK. In questo modo, Eurazeo ribadisce la sua strategia volta a costruire campioni europei, sostenendo trasformazioni ambiziose e responsabili, creando al contempo un valore significativo per i suoi clienti e azionisti. La finalizzazione dell'operazione è subordinata alla conclusione del processo di informazione e consultazione con i sindacati dell'azienda, nonché all'approvazione delle autorità garanti della concorrenza. L'operazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025. La vendita di CPK rappresenterebbe la quinta cessione consecutiva a un acquirente commerciale da parte di Capital Strategy e confermerebbe la capacità di Eurazeo di creare campioni interessanti per gli operatori strategici. Si prevede che l'operazione apporterà circa 240 milioni di euro di proventi al bilancio di Eurazeo".

Passando sotto il controllo di Ferrero, il gruppo Cpk "potrà continuare a svilupparsi nel contesto di un progetto industriale globale", ha sottolineato Amandine Ayrem, partner di Eurazeo, accogliendo con favore "la costruzione di un leader europeo nel settore dolciario".