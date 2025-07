Mollo Noleggio tra i top 100 noleggiatori al mondo. Obiettivo fatturato a 170 milioni

Mollo Noleggio si posiziona tra i primi 100 operatori mondiali del noleggio, secondo l’edizione 2025 della classifica IRN 100, grazie a un fatturato 2024 di oltre 150 milioni di euro interamente generato da attività di noleggio. Lo studio è focalizzato su aziende che operano nel noleggio di mezzi e attrezzature per i settori delle costruzioni, dell’industria e degli eventi.

Un risultato che, a livello europeo, colloca Mollo Noleggio tra i primi 20 operatori specializzati esclusivamente nel nolo, confermandone il ruolo di riferimento nel panorama continentale.

Si tratta di un traguardo storico non solo per l’azienda con sede ad Alba, ma per l’intero comparto nazionale: è la prima volta che un’impresa italiana con un business interamente focalizzato sul noleggio entra a far parte di questa prestigiosa classifica mondiale.

La classifica IRN – International Rental News è un appuntamento a cadenza regolare che, ogni anno, fotografa lo stato dell’arte del mercato del noleggio presentando i cento nomi che nel mondo, per fatturato, hanno registrato i risultati migliori.

Negli ultimi anni, Mollo Noleggio era già comparsa tra i cosiddetti “near misses”, ovvero le realtà che avevano sfiorato l’ingresso nella top 100, distinguendosi dunque per le ottime performance pur non entrando nelle prime 100 posizioni. Oggi, invece, la continua crescita del gruppo ha permesso di compiere il salto definitivo tra i protagonisti internazionali del settore.

“Essere tra i nomi della classifica IRN 100 è un orgoglio per Mollo Noleggio – dichiara Mauro Mollo, presidente del Gruppo –. Questo traguardo premia il nostro lavoro, l’attenzione verso il cliente, la qualità del servizio, gli investimenti fatti, l’innovazione tecnologica e soprattutto l’impegno dei nostri collaboratori”.

Fondata nel 1971 ad Alba e guidata dai fratelli Mauro e Roberto Mollo, l’azienda è oggi il più importante operatore italiano nel noleggio di macchine e attrezzature per edilizia, industria, logistica, agricoltura ed eventi. Un modello di impresa costruito in oltre cinquant’anni di esperienza, che mette il cliente al centro e garantisce soluzioni flessibili, tempestive e su misura.

Classifiche a parte, Mollo Noleggio continua a crescere e a investire nel futuro. L’azienda vanta il parco a noleggio più grande d'Italia, con oltre 18.000 unità disponibili, tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, minigru e autogru, gru per edilizia, veicoli commerciali, macchine movimento terra, generatori e torrifaro, macchine e attrezzature edili, monoblocchi, container, bagni mobili.

E se nel 2024 ha registrato oltre 600 collaboratori, 65 centri noleggio attivi, 105.000 contratti di noleggio e un fatturato di oltre 150 milioni di euro, l’azienda punta nel 2025 a superare 170 milioni di euro di fatturato, proseguendo anche con nuove acquisizioni.

Con un piano di investimenti 2025-2026 da 120 milioni di euro e uno di sviluppo territoriale che mira a portare a ben 73 i centri noleggio attivi entro la fine 2025, Mollo Noleggio conferma la sua visione strategica e il ruolo centrale che vuole continuare a giocare nel panorama del noleggio a livello nazionale e internazionale.