A La Morra torna il “Pellegrinaggio sulle Colline”: camminata serale tra natura e silenzio

Venerdì 25 luglio torna il “Pellegrinaggio sulle Colline”, camminata escursionistica serale organizzata nell’ambito della rassegna “Sui Sentieri di La Morra” in occasione della ricorrenza di San Giacomo, patrono dei pellegrini.

Guidati dalla guida escursionistica professionista Guido Camia, i partecipanti percorreranno circa 10 km lungo i sentieri collinari, in un itinerario pensato per riscoprire il valore del camminare consapevole, in silenzio e immersi nella natura delle Langhe. L’iniziativa è rivolta a un pubblico sportivo e amante dell’escursionismo, desideroso di vivere un’esperienza autentica e di condivisione.

Il ritrovo e la registrazione sono previsti dalle 18:45 presso la frazione Rivalta, con partenza alle ore 19:00 e arrivo previsto entro le 22:00 nello stesso luogo. Al termine del percorso, chi lo desidera potrà partecipare alla Festa d’Estate di Rivalta, organizzata dall’Associazione Ricreativa Rivaltese, con cena conviviale, tavoli sociali e musica dal vivo. Chi non parteciperà alla festa avrà una pausa di circa 15 minuti per consumare la propria cena al sacco.

L’equipaggiamento obbligatorio comprende scarpe da trekking, torcia frontale o a mano, acqua, repellente per insetti e cena al sacco (se non si partecipa alla cena della festa).

Un’occasione unica per camminare insieme in un’atmosfera di rispetto e silenzio, riscoprendo il piacere di un contatto autentico con il paesaggio collinare e la comunità locale.