Busca ospita per la prima volta Attraverso Festival: il 20 luglio Stefano Rapone

Per la prima volta anche Busca entra a far parte nel circuito di Attraverso Festival che quest’anno celebra la sua decima edizione. Si tratta del festival diffuso costituito da un reticolo di appuntamenti che si estende per oltre 200 km e unisce tre province – Asti, Alessandria e Cuneo – e territori diversi dalle Alpi all’Appenino piemontese attraverso Langhe, Roero, Monferrato.

Dopo il grande successo del tour precedente, che ha registrato una lunga serie di sold out in Italia e all’estero, Stefano Rapone torna dal vivo per Attraverso Festival alle 21 di domenica 20 luglio al Parco - Museo dell’Ingenio, portando in anteprima il suo nuovo spettacolo “Comico dai ruoli mai principali”, prodotto da The Comedy Club.

Con il suo stile unico, caratterizzato da un linguaggio volutamente fuori luogo e da un’ironia tagliente, Stefano Rapone affronta le contraddizioni del dibattito contemporaneo, strappando risate a ogni battuta. Il suo approccio surreale e apparentemente casuale cattura il pubblico, che si ritrova coinvolto in un vortice di comicità intelligente e mai banale. Un nuovo live show di stand up comedy in pieno stile Stefano Rapone che, con il suo linguaggio volutamente fuori luogo, affronta diverse tematiche che interessano il dibattito contemporaneo, catturando il pubblico una risata dopo l’altra nonostante sembri ogni volta finito sul palco quasi per caso.

Stefano Rapone è uno stand up comedian italiano. Collabora come autore con il Trio Medusa. Ha partecipato ai programmi TV “Battute?” su Rai 2, “Mai Dire Talk” con la Gialappa’s Band su Italia1, “Natural Born Comedians”, “Stand Up Comedy” e “CCN – Comedy Central News” su Comedy Central (SKY) e “Una Pezza di Lundini” su Rai2. Con Daniele Tinti è co-host di Tintoria, il primo podcast comedy italiano condotto da 2 stand up comedian, con milioni di visualizzazioni e ascolti in oltre 200 puntate. Scrive e disegna fumetti quali “Marco Travaglio Zombi” e “Natale a Gotham”. Il suo Special di stand-up comedy “Spettacolo Annullato” è disponibile su thecomedyclub.it.

È l’altra voce del podcast “Tintoria” il primo podcast comedy condotto da due stand up comedian italiani. Insieme a Daniele Tinti, intervista personaggi italiani e internazionali con tono informale e comico, totalizzando milioni di visualizzazioni e ascolti in oltre 200 puntate.

Dal 2021 al 2023 con il tour “Stefano Rapone Live” ha collezionato una ricca serie di Sold Out in giro per l’Italia e all’estero, registrando il tutto esaurito nei teatri più prestigiosi come l’Arcimboldi a Milano, il Brancaccio a Roma e il Celebrazioni a Bologna.

Dal 2025 Rapone torna LIVE con “Comico dai ruoli mai principali” il suo nuovo show di stand-up comedy.