Carte da decifrare: reading musicale negli spazi della rinomata collezione d'arte La Gaia

Sabato 19 luglio la Collezione La Gaia accoglierà Chiara Valerio, una delle scrittrici più eclettiche e coinvolgenti del panorama letterario italiano, dopo averci fatto immergere in un ritratto di donne in costante mutazione con il suo "Chi dice e chi tace", ci riporta nuovamente a Scauri per raccontare i desideri nascosti e la provincia attraente e oscura.



La fila alle poste, riprende le ossessioni e le fantasie della protagonista, l’avvocata Lea Russo. La storia è come un romanzo d’amore poliziesco, in cui il crimine da risolvere è quello di un desiderio nascosto, che sempre più travolge e conquista la mente della protagonista. La voce e i suoni di Camilla Battaglia, cantante e compositrice, si genereranno dalle vibranti parole di mutamento, in una musica a cavallo tra jazz ed elettronica, capace di rimandare alla profonda ricerca filosofico-letteraria dell’artista che riesce a restituire, attraverso le proprie composizioni, i temi complessi della società contemporanea.



All’esperienza è abbinata una visita guidata ad alcune opere della Collezione La Gaia.



Durata complessiva delle attività 2,5 h

L’appuntamento è garantito anche in caso di maltempo.





Biglietti acquistabili esclusivamente su ticket.it, salvo esaurimento posti.

Gratuito: persone con disabilità + accompagnatori. Prenotazione obbligatoria, salvo esaurimento posti, scrivendo a: info@fondazioneartea.org

Modalità di partecipazione

Accesso esclusivamente con navetta. Partenze programmate da Piazza Fratelli Mariano.

gruppo I: partenza ore 16.45, trasporto con navetta a La Gaia - visita guidata alla Collezione - partecipazione al reading musicale (ore 18) - rientro con navetta (ore 19.15)

gruppo II: partenza ore 17.30, trasporto con navetta a La Gaia -partecipazione al reading musicale (ore 18) - visita guidata alla Collezione - rientro con navetta (ore 20).