Saluzzo, incontri di conoscenza vedica con Corinna Galliano

Giovedì 17 luglio, dalle 20 alle 21.30, presso lo Spazio Culturale Piemontese di Saluzzo ( via Roma 4) inizieranno gli Incontri di Conoscenza Vedica con la dottoressa Corinna Galliano.

"Scopri il significato della tua vita, il tuo Dharma" è il titolo del primo appuntamento in cui si parlerà del Dharma. Che cosa è ? "Spesso si pensa che il Dharma sia "quella cosa che dovrei fare nella vita - spiega l’insegnante - Ma non si tratta di diventare insegnante, tennista, cantante, ingegnere o maestro di Yoga. Il Dharma non è ciò che fai, ma chi sei".

Corinna Galliano, saluzzese d’origine, residente in Australia è una insegnante di meditazione vedica riconosciuta. E’ ricercatrice e insegnante universitaria in management e innovazione, con la missione di integrare gli antichi insegnamenti della meditazione vedica con la più recente ricerca scientifica per navigare con successo e salute il continuo cambiamento.

Ingresso 15 euro.