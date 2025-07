Ultimo appuntamento con “Saluzzo Shopping Night” giovedì 17 luglio

Dopo il successo registrato nelle prime due serate, si conclude, giovedì 17 luglio, l’edizione 2025 di “Saluzzo Shopping Night”, l’iniziativa che ha animato il centro cittadino con negozi aperti in orario serale e un’atmosfera vivace e accogliente.

Anche in occasione dell’ultimo appuntamento, i negozi del centro di Saluzzo resteranno aperti la sera, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di godersi una passeggiata tra le vetrine e fare acquisti approfittando al tempo stesso dei saldi estivi.

La formula di “Shopping Night” si è dimostrata ancora una volta vincente, richiamando un pubblico numeroso nelle prime due serate e creando un contesto ideale per entrare nei negozi sostenendo le attività locali.

L’iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con il Comune di Saluzzo e la Fondazione Bertoni.

Gianpiero Bravo assessore con delega allo sviluppo e alle attività economiche: "Saluzzo Shopping Night si è confermata ancora una volta un'iniziativa di grande valore per la nostra città. L’ottima partecipazione registrata nelle prime due serate dimostra quanto sia importante creare occasioni per vivere il centro in modo diverso, favorendo al tempo stesso il commercio locale. Eventi come questo rafforzano il legame con le attività economiche, valorizzando la bellezza e la vitalità della nostra città. Un sentito ringraziamento va al Centro Commerciale Naturale, alla Fondazione Bertoni e a tutti gli esercenti che con entusiasmo e impegno hanno contribuito alla riuscita di questa edizione. Invito tutti a partecipare anche all’ultima serata di giovedì 17 luglio, per concludere insieme questa bella esperienza".