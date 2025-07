Ancora un weekend d’oro per l’Auxilium Saluzzo: cinque medaglie ai campionati italiani e salvezza in Serie A Petanque

Ancora un fine settimana positivo per l’Auxilium Saluzzo, che si conferma protagonista nelle specialità sportive del volo e della petanque. In occasione dei campionati italiani, il sodalizio presieduto da Pieraldo Moine ha portato a casa cinque medaglie: quattro nel settore giovanile e una nel settore femminile.

Nel settore femminile, a Savigliano presso la Saviglianese, Maria Grazia Lingua ha conquistato l’oro nella prova individuale categoria B, battendo in finale la ligure Antonella Gavarini con un netto 13 a 5.

Le restanti medaglie sono arrivate dal settore giovanile durante i campionati italiani di tiri under 15 e under 18, disputati a Gorizia. Qui Nicolò Buniva ha ottenuto due ori, nel progressivo e nel tiro di precisione, bissando il successo ottenuto nel 2024 a Belluno nella categoria under 15. Argento per Francesco Costa, sconfitto da Buniva nel progressivo, e bronzo per Matteo Macario, fermato in semifinale nel tiro di precisione.

Dopo lo scudetto under 18 della scorsa settimana, il settore giovanile del club continua a crescere, con la qualificazione di Serena Traversa agli italiani nella prova combinata disputata a Buronzo.

Buone notizie anche dalla specialità Petanque, dove la squadra composta da Fornetti e Rei ha conquistato la salvezza in Serie A grazie alla vittoria nello spareggio per 10 a 8 contro la Bocciofila Buschese.

Un weekend ricco di soddisfazioni che conferma l’Auxilium Saluzzo come una realtà in crescita, capace di competere ai massimi livelli in più discipline sportive.