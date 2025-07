Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo protagonista ai regionali con 13 titoli e podi di prestigio

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha raccolto un bottino di tutto rispetto ai campionati regionali individuali assoluti disputati il 12 e 13 luglio a Chieri, conquistando ben 13 titoli, di cui quattro assoluti, arricchiti da otto argenti e quattro bronzi. Nonostante una squadra non al completo, a causa dell’appuntamento stagionale in fase avanzata, i monregalesi hanno mostrato grande competitività e qualità.

Tra i protagonisti della prima giornata spiccano Elisa Calandri, vincitrice dei 1.500 metri in 4’31”78 davanti a Silvia Zampaglione, e Anna Mamiedi, prima nei 400 metri in 57”17. Nei 100 metri maschili, doppietta con Tommaso Pibiri primo in 10”78 e Vincenzo Martinelli secondo in 10”90. Ottime prove anche di Michele Aimo, argento nei 3.000 siepi e bronzo nei 5.000 metri, e di Vittoria Bollano, vincitrice nei 10.000 di marcia con il minimo per i campionati italiani assoluti.

La seconda giornata ha visto Rebecca Roà tornare sul podio nei 200 metri, mentre nei 200 maschili la vittoria è andata a Vincenzo Martinelli, seguito da Lorenzo Vera. Tra le altre prestazioni di rilievo, spiccano i piazzamenti di Francesca Paolin nel giavellotto e di Luciano Cillario nell’asta.

Parallelamente, l’Atletica Mondovì ha brillato anche nella 24ª “Stracairo” con ottimi piazzamenti e la vittoria di Garbeti Amorin dell’Atletica Saluzzo, mentre Elisa Calandri si è distinta a Monaco vincendo i 1.000 metri al Meeting Internazionale Herculis della Diamond League con un nuovo record personale.

Infine, Sara Bruno si è imposta nella categoria femminile lunga del Curnis Auta Trail, confermando la forza e la versatilità degli atleti monregalesi in diverse discipline.

Un fine settimana ricco di successi che conferma l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo come una delle realtà più solide e competitive del panorama regionale e nazionale.