Baseball serie B: Boom Boom JFK Mondovì! I Galletti di Leo Marconi espugnano il campo del Brescia e tornano al comando solitario del girone

Il sorpasso è servito! Il JFK Mondovì, autentica matricola terribile del Campionato di baseball di serie B, torna dalla trasferta in casa dell'Ecotherm Brescia con due convincenti vittorie e ora è nuovamente solitario in testa alla classifica. Il Cabs Seveso, infatti, è incampatto in un doppio passo falso in casa della Catalana e la formazione lombarda ha dovuto restituire il primo posto ai "Galletti monregalesi".

Un primato, tuttavia, che a causa di un discutibile regolamento federale lascia poco spazio ai sogni di promozione, visto che per accedere ai play-off per la serie A occorre avere una squadra giovanile under-18 nei propri ranghi. Formazione che al momento il Mondovì non ha a disposizione, ma che si sta adoperando per schierare già dalla prossima stagione. Ciò nonostante la prima squadra allenata dall'esperto Leo Marconi continua a vincere e soprattutto a convincere. Di seguito il comunicato della società biancoblù:

Il JFK dilaga a Brescia e si riprende il primo posto in solitaria, in testa alla classifica del proprio girone. Mentre Seveso incappa in un doppio kappaò in Sardegna con la Catalana, i monregalesi di mister Leo Marconi piegano la resistenza bresciana in entrambi i match. In gara 1 i biancoblù subito in grande spolvero portano punti importanti fin dal primo inning grazie ai due fuori campo rispettivamente di Sebastian Fontana e Pedro Padilla, e ad un fuori campo interno di Lorenzo Forte. A questi exploit si aggiungono le valide di Matteo e Marco Ghiglia, di Pietro Gianoglio e Federico Lingua.

Nella prima fase di gioco da segnalare anche l’ottima prestazione del giovane Egidio Aimo, che mette a segno due valide che consentono ai monregalesi di portate il risultato sin da subito a loro favore. In difesa spicca la grande prestazione sul monte di lancio di Gregorio Cebotari, unitamente a quella di Davide Calcagno che non concede più valide agli avversari , chiudendo la partita al sesto inning per manifesta inferiorità, con il punteggio conclusivo di 23 a 4 a favore del JFK Mondovì. Anche in gara 2 i biancoblù partono subito cercando di mettere a segno punti importanti già nella prima fase di gioco. Ci riescono brillantemente grazie alle valide di Pedro Padilla, Sebastian Fontana e Pietro Gianoglio. Ad inizio quarto inning però c’è da segnalare il ritorno del Brescia, che ribalta il punteggio portandosi in vantaggio per 7 a 6: ma un fuoco di paglia, perché nella fase successiva il JFK Mondovì opera il controsorpasso.

Da segnalare in attacco l’ottima prova del giovane Lorenzo Rosso che con una sua valida a basi piene ha consentito di sbloccare il risultato, passato dal 7 a 6 a favore dei bresciani al 9 a 7 per Mondovì. Ottima anche la prestazione di Matteo e Marco Ghiglia nella fase offensiva. In difesa in evidenza Luca Franceschini, poi rilevato da Davide Calcagno che resiste ottimamente per tre inning senza concedere punti agli avversari; sul monte di lancio la chiude Pedro Padilla, che al nono inning mette la parola fine in calce alla partita, con il punteggio di 16 a 8 per il Mondovì. Il JFK si gode quindi il meritato primo posto, in attesa della prossima partita che lo vedrà impegnato in casa contro il Piacenza Baseball.