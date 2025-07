La cuneese Sonia Chiapello è seconda nel Gran Trail di Courmayeur

La cuneese Sonia Chiapello ha conquistato un eccezionale secondo posto nel Gran Trail di Courmayeur sulla distanza di 55 km e oltre 3200 m di dislivello positivo

Nonostante una gara così lunga rappresentasse un importante interrogativo ed un terreno inesplorato, la portacolori del Team Martin Diecizerouno allenata da un biennio dal tecnico Alessio Alfier, ha dimostrato resistenza e velocità, adattandosi anche a terreni tecnici come alcuni tratti della gara Valdostana.

Al via oltre 120 tra atlete internazionali e italiane, tra cui anche Giulia Marchesoni del Team La Sportiva e Margherita Vitale, recente vincitrice di due gare importanti come Campo dei Fiori, Sciacchetrail e addirittura quinta al Cortina Trail by UTMB.

Chiapello ha tenuto una condotta di gara pressoché perfetta navigando tra la terza e la quarta posizione fino al 37° km dove ha letteralmente cambiato marcia andando a conquistare il secondo gradino del podio davanti alla tedesca Glassbrenner con l'ottimo tempo di 7 ore e 15 e dietro la perfetta Vitali.

Da sottolineare anche il 21° tempo generale su oltre 550 partecipanti .

Sincera soddisfazione per la cuneese e un pizzico di emozione per questo ottimo risultato. Prossimo passo la sfida a settembre nell'ultima tappa in Lunigiana per la conquista del circuito di skyrunning toscano guidato da Chiara Innocenti, ieri seconda sulla distanza di 105 km.