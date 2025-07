Festa grande il 13 luglio per la Giornata Mondiale del Rock

In foto Freddie Mercury protagonista al Live Aid

Si potrebbe mai vivere senza il rock’n’roll? La risposta è no. Sarà perché ci accompagna come un amico fedele nei momenti più importanti della nostra vita, ci stimola, motiva, sprona e carica al punto giusto.

Sarà perché recenti studi hanno dimostrato che questo tipo di musica aumenta il livello di attenzione e riduce il dolore (produce endorfina, quindi è come avere un analgesico naturale).

Sarà per questi e altri milioni di motivi che il 13 luglio è stata celebrata, come ogni anno, la Giornata Mondiale del Rock, un’iniziativa che invita a (ri)scoprire quel sound semplice e potente, sorretto dal classico trio chitarra-basso-batteria, che infiamma i cuori di tutto il mondo.

Una data non a caso: in quella giornata, nel 1985, si tenne il famoso Live Aid. Un concerto di beneficenza che si svolse contemporaneamente in due location, il Wembley Stadium di Londra e il John F. Kennedy Stadium di Philadelphia, USA.

Venne organizzato dai musicisti Bob Geldof e Midge Ure, con l’obiettivo di raccogliere fondi per contrastare la carestia che flagellava l’Etiopia. Accolsero l’appello superstar come Led Zeppelin, U2, Madonna, Bob Dylan, Dire Straits, Tina Turner, Carlos Santana, Freddie Mercury con i Queen e molti altri.

Gli show proseguirono per ben 16 ore, seguiti da circa due miliardi di telespettatori in 150 paesi e da oltre 160mila persone dal vivo. L’evento permise di raccogliere la somma di 150 milioni di sterline, oltre a portare l’emergenza carestia al centro dell’attenzione mediatica.

Un successo che fu possibile, come spiegò Bob Geldof, grazie «alla lingua franca del mondo, che non è l’inglese, ma il rock’n roll».