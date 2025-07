Monterosso Grana adotta le capre Pitoc e Farfu: pet-therapy, educazione e sostenibilità

Il Comune di Monterosso Grana ha dato il via a un'iniziativa innovativa e di grande valore sociale, prendendo “in gestione” due capre.

Le capre, di proprietà dell’Az. Agricola LOU CUCU’ di Bramardi Alfio, saranno allevate e accudite sul territorio comunale per alcuni mesi, per poi tornare nei pascoli di proprietà aziendale del sig. Bramardi.

Questo progetto, che unisce benessere, educazione e sostenibilità ambientale, mira a migliorare la qualità della vita dei residenti e a sensibilizzare la comunità su tematiche di rispetto per gli animali e il nostro ecosistema.

L’iniziativa prevede che le capre vengano coinvolte in un progetto di pet-therapy destinato principalmente agli anziani. L'interazione con gli animali, infatti, ha effetti positivi sul benessere psicologico e fisico, contribuendo a ridurre il senso di solitudine e migliorando l’umore. La presenza delle capre offrirà un’opportunità di compagnia e socializzazione per le persone che vivono da sole o che necessitano di stimoli emotivi.

Le capre, inoltre, saranno al centro di un percorso educativo rivolto ai bambini, che avranno la possibilità di imparare il rispetto per gli animali e la natura. In un'epoca in cui le nuove generazioni sono sempre più distanti dall'ambiente naturale, questo progetto rappresenta una risorsa preziosa per trasmettere valori di cura, rispetto e consapevolezza ecologica.

Il progetto non si limita solo agli aspetti educativi e terapeutici: le capre saranno anche un aiuto pratico per la sostenibilità ambientale. Verranno impiegate nella pulizia naturale di sentieri e aree verdi comunali. Grazie al loro apporto, il comune potrà gestire queste aree in modo ecologico, evitando l'uso di attrezzi pesanti o sostanze chimiche.

L'iniziativa ha suscitato grande interesse e adesione da parte della comunità. Alcuni residenti e villeggianti hanno già manifestato la loro disponibilità ad accudire le capre, contribuendo attivamente al progetto e creando un forte spirito di collaborazione tra la popolazione.

Pitoc e Farfu, questi i nomi delle capre, trascorreranno l’inverno in stalla, per poi tornare sui terreni del Comune nella bella stagione.

Inoltre questa iniziativa vede coinvolto anche il CRAS di Bernezzo.

Matteo Attolico, responsabile del centro ha dichiarato: "Le capre che verranno rilasciate nel comune di Monterosso Grana sono un esempio di come si possa curare il verde cittadino con metodi alternativi e funzionali, nell'ottica di una miglior convivenza tra natura e uomo e nel rispetto della quiete dei selvatici, in sinergia con l'ambiente circostante. Pertanto come CRAS siamo lieti di dare supporto veterinario in caso di necessità a queste due graziose nuove cittadine di Monterosso Grana e ci impegniamo a donare ogni anno della fienagione in esubero dal centro a supporto dell'alimentazione invernale. Siamo lieti di essere parte di questo progetto ecosostenibile"

Il sindaco Stefano Isaia ha commentato: "Con questo progetto, il nostro comune compie un passo importante verso un modello di sviluppo che valorizza il nostro territorio, favorisce l’integrazione sociale e promuove il benessere della nostra comunità. Le capre non solo rappresentano una risorsa pratica per la gestione del nostro ambiente, ma sono anche un simbolo di come l'unione tra generazioni e la cura reciproca possano creare una comunità più forte e coesa. Un ringraziamento personale ad Alfio e Matteo per la collaborazione. E naturalmente a tutti coloro che hanno dato la disponibilità ad appoggiare questa iniziativa".